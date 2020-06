Bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; lãnh đạo Công an 5 địa phương

Bộ Công an vừa tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Giám đốc, Phó Giám đốc Công an các tỉnh: Hà Nam, Điện Biên, Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Thọ.

Ngày 26/6, tại Công an tỉnh Quảng Bình, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an;

Đồng thời, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ trao quyết định của Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn Đại tá Trần Hải Quân và Đại tá Nguyễn Tiến Nam sớm tiếp cận với công việc được giao, nhanh chóng hòa nhập với tập thể, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra đạt chất lượng, hiệu quả; duy trì đoàn kết, trật tự kỷ cương, tăng cường công tác bảo vệ đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ mong muốn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Bình tạo mọi điều kiện để giúp đồng chí Nguyễn Tiến Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cương vị mới là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình…

Tại buổi lễ, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm phát biểu sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân.

* Sáng 26/6, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Điện Biên.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên;

Đồng thời Trung tướng Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Đại tá Tráng A Tủa là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí Tráng A Tủa cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Tráng A Tủa bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an. Đây là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao phó. Đại tá Tráng A Tủa hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, tiếp tục phát huy truyền Công an Điện Biên anh hùng.

* Cùng ngày, công an Thành phố Hải Phòng đã tổ chức thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 5777/QĐ-BCAcủa Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, từ ngày 1/7/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng chúc mừng Đại tá Nguyễn Quốc Hùng được Bộ trưởng Bộ Công an giao trọng trách mới. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương bày tỏ tin tưởng, ở cương vị Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hùng tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, tín nhiệm và tin cậy của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng, tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng hứa sẽ không ngừng trau dồi kinh nghiệm, đoàn kết, quy tụ cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Ngày 26/6, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác, chờ nghỉ hưu từ ngày 1/7/2020 đối với Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị;

Đồng thời Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Trần Đức Việt và Đại tá Nguyễn Văn Thanh.

Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn, Đại tá Nguyễn Văn Thanh trong vai trò, trọng trách mới sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự, củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với lực lượng Công an.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng mong muốn, Đại tá Nguyễn Văn Thanh trên cương vị công tác mới là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất để cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Ngày 26/6, Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ;

Đồng thời, Đại tá Phạm Trường Giang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Lâm Văn Vinh, Trưởng Công an huyện Hạ Hòa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Trường Giang chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tích của 2 đồng chí trong thời gian qua; mong muốn 2 đồng chí tân Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Theo Chinhphu.vn