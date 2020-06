Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Chiều 1/6, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định và chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Viện.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Văn Viện nhận chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thay Trung tướng Phạm Văn Các nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Viện được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Đại tá Nguyễn Văn Viện tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu nêu gương, đi đầu trong công tác, thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ”, giữ gìn, vun đắp sự đoàn kết, thống nhất, các nguyên tắc, chế độ làm việc trong tập thể Đảng ủy, lãnh đạo chỉ huy và trong toàn đơn vị để xây dựng Đảng bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện hiệu quả các mặt công tác trọng tâm về phòng, chống ma túy.

