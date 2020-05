Đảng bộ phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi): Đại hội lần thứ IX

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 19.5, Đảng bộ phường Trương Quang Trọng đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Đặng Văn Minh dự, chỉ đạo đại hội. Đây là Đảng bộ được Thành ủy Quảng Ngãi chọn đại hội điểm.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trương Quang Trọng khóa IX, nhiệm kỳ 2020 -2025, ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của phường Trương Quang Trọng đạt gần 14%. Diện mạo đô thị ngày một khởi sắc. Các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường trên tất cả các mặt...

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Trương Quang Trọng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12 - 13%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn 0,3 - 0,5%.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ phường Trương Quang Trọng cần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền trên các lĩnh vực; chú trọng cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, duy trì đối thoại giữa bí thư cấp ủy với nhân dân, kịp thời giải quyết, xử lý những bức xúc của người dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 14 đồng chí và trực tiếp bầu đồng chí Trương Thanh Thảo tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: BÁ SƠN