Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh

Nhận lời mời của đồng chí Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Bí thư Trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào, ngày 10/2, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam - do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn - đã sang thăm và làm việc tại Lào.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tiếp thân mật Bộ trưởng Công an Tô Lâm cùng Đoàn.

Chiều 10/2, tại thủ đô Vientiane, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đã chào xã giao đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lào. Tham gia các hoạt động của đoàn có đồng chí Nguyễn Bá Hùng - Đại sứ Việt Nam tại Lào.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith đánh giá cao chuyến thăm chính thức Lào của Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; hoan nghênh kết quả hội đàm tốt đẹp giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; bày tỏ sự hài lòng về sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào trong thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực đấu tranh phòng-chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Bộ An ninh Lào. Thủ tướng Thongloun Sisoulith bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai nước tiếp tục phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của mỗi nước.

Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã dành thời gian tiếp đoàn, cũng như đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự của mỗi nước thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng công an Việt Nam nói riêng luôn biết ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân các dân tộc và lực lượng an ninh Lào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ngày nay.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai nước Lào và Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới, bày tỏ mong muốn trong năm 2020, phía Lào sẽ phối hợp chặt chẽ để Việt Nam hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN, Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA) và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Báo cáo với Thủ tướng Thongloun Sisoulith về kết quả hội đàm thành công giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh hai bên đã thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới với những nội dung chính như: Phối hợp thực hiện có hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng năm 2020, đặc biệt là nội dung thống nhất tại phiên họp hai Bộ Chính trị Việt Nam-Lào tại Hà Nội tháng 1/2020 và Thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ tại kỳ họp lần thứ 42; Tiếp tục duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai bộ, cùng nhau phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng, kịp thời, không để các thế lực thù địch, các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh, trật tự hai nước. Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị mà Việt Nam và Lào tổ chức trong năm 2020.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình tiếp tục hợp tác toàn diện với lực lượng công an Lào đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần củng cố vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới…

Trước đó cùng ngày, tại trụ sở Bộ An ninh Lào, ngay sau lễ đón chính thức, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam- do Bộ trưởng Tô Lâm làm trưởng đoàn- đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào do Bộ trưởng Vilay Lakhamphong làm trưởng đoàn.

Tại cuộc hội đàm, hai bộ trưởng đã kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả hợp tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào trong năm 2019 và đề ra phương hướng hợp tác trong năm 2020, trong đó khẳng định năm 2019, lực lượng công an hai nước đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; chia sẻ thông tin, phối hợp giữ vững an ninh, ổn định của hai nước; bảo đảm nguyên tắc không cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân nào sử dụng lãnh thổ nước này phương hại đến an ninh, ổn định của nước kia; ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu phá hoại, gây mất ổn định ở mỗi nước, tăng cường đối tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm buôn người…

Về hợp tác trong thời gian tới, hai bên khẳng định phối hợp thực hiện có hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng năm 2020 và Thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ tại kỳ họp lần thứ 42. Tiếp tục duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai bộ, cùng nhau phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng, kịp thời, không để các thế lực thù địch, các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh, trật tự hai nước.

Tăng cường trao đổi thông tin mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là tình hình thế giới và khu vực có tác động đến an ninh, trật tự của Việt Nam và Lào; thông tin phục vụ cho công tác điều tra, xác minh, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của các đối tượng khủng bố, tội phạm ma túy, truy nã, vấn đề nhập cảnh, cư trú, di cư trái phép; phối hợp, phòng chống tác động các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai nước…

Hai bên cũng nhất trí thực hiện có hiệu quả các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên; xúc tiến đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định về dẫn độ… tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn thế giới, khu vực trong bảo đảm an ninh, hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới cũng như trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương hai bên triển khai thực hiện thỏa thuận của chính phủ hai nước ở khu vực biên giới nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Vilay Lakhamphong đã ký Kế hoạch triển khai hiệp định hợp tác giữa hai bộ năm 2020.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân, Huy chương Hữu nghị cho 18 đồng chí cán bộ Bộ An ninh Lào vì đã có những đóng góp quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn cũng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào./.

Theo Chinhphu.vn/TTXVN