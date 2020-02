Đảng bộ xã Phổ An: Chặng đường nhiều dấu ấn

(Báo Quảng Ngãi)- Với sự năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phổ An (thị xã Đức Phổ) đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Từ những kết quả ấn tượng, nổi bật trên tất cả các mặt của nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Phổ An được chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của thị xã Đức Phổ. Đây cũng là đảng bộ cơ sở đầu tiên của tỉnh tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết

Bí thư Đảng ủy xã Phổ An Phạm Hậu cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Phổ An đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Cụ thể: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, với tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt 16,4% (vượt 5,4% so với nghị quyết); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Bình quân giá trị sản xuất đầu người đạt 83,8 triệu đồng (đạt 201% nghị quyết đề ra); tỷ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ còn 3,3%. Đảng bộ xã nhiều năm liền được công nhận là đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND xã Phổ An (thị xã Đức Phổ) Nguyễn Tấn Mỹ (giữa) thường xuyên thăm hỏi, trò chuyện với người dân về tình hình sản xuất, phát triển kinh tế.

Theo ông Phạm Hậu, yếu tố then chốt tạo nên thành công trong nhiệm kỳ qua ở xã Phổ An chính là chú trọng việc cụ thể hóa các nghị quyết của Huyện ủy, tìm các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cán bộ chủ chốt của xã dành thời gian đi cơ sở nhiều hơn để nắm bắt và giải quyết kịp thời những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền.

"Chúng tôi xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh theo hướng tập trung, sâu sát, kiên quyết, dứt điểm. Bám sát thực tiễn và xác định nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặt công tác dân vận lên hàng đầu, nhằm mở rộng dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và nhân dân”, ông Phạm Hậu nhấn mạnh.

Từ một xã có xuất phát điểm thấp, khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, Phổ An mới đạt khoảng 4 - 5 tiêu chí. Nhưng sau 5 năm triển khai, xã Phổ An đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017. Năm 2019, xã đã xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn An Thạch Phát huy vai trò nêu gương

Dẫn chứng cho câu chuyện về phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tấn Mỹ đưa chúng tôi đi thăm cánh đồng lúa nằm dọc bờ sông Thoa. Nhìn cánh đồng xanh mướt, hệ thống kênh mương, bờ vùng, bờ thửa liên hoàn nhờ dồn điền đổi thửa, ông Nguyễn Tấn Mỹ bộc bạch: Nếu đảng viên không phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nhất là các đồng chí ở chi bộ thôn thì khó thể có được thành quả này.

Mô hình trộng đậu phụng ở xã Phổ An (Đức Phổ) cho giá trị kinh tế cao.

Đến nay, toàn xã đã hoàn thành dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, với diện tích 380ha (đạt 152% chỉ tiêu huyện giao) và là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về công tác này. Đặc biệt, hiện nay xã Phổ An không còn diện tích sản xuất bị bỏ hoang; nhất là từ khi chuyển đổi 200ha đất thiếu nước sang trồng cây đậu phụng, đã mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn (cho thu nhập 140 triệu đồng/ha), cao gấp 5 lần so với cây trồng khác. Người dân thấy được hiệu quả kinh tế nên ở lại quê hương làm ăn.

"Sự đồng thuận trong dân không chỉ thể hiện ở việc xây dựng nông thôn mới, mà hầu hết các chủ trương đề ra đều được người dân hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra", ông Nguyễn Tấn Mỹ bày tỏ.

Bây giờ về Phổ An, đâu đâu cũng cảm nhận được niềm vui của người dân vì những thay đổi của địa phương. Trong đó, mọi người ai cũng ấn tượng với diện mạo đường giao thông nông thôn (40km đường nhựa), hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, hiện đại, với 27 công trình được đầu tư trên 54 tỷ đồng trong giai đoạn 2015 - 2020. Đến nay, sau hơn 3 năm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, phong trào xây dựng nông thôn mới của Phổ An vẫn được cả hệ thống chính trị và người dân tiếp tục đồng tâm thực hiện. Đây là nền tảng để xã Phổ An bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới theo hướng nâng cao, bền vững.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của xã Phổ An trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: - Tổng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 1.723 tỷ đồng. - Giá trị sản xuất đầu người bình quân trên 155 triệu đồng/người/năm. - Sản lượng lương thực bình quân hằng năm 4.876 tấn. Tốc độ tăng trưởng sản xuất bình quân hàng năm từ 11 - 15%. - Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 350 tỷ đồng. - Tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm từ 0,5% trở lên. - Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 35%, tạo việc làm mới cho 500 lao động. - Xây dựng đảng bộ hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Bài, ảnh: THANH THUẬN