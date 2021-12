Thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, xác định các mục tiêu chủ yếu năm 2022

(Baoquangngai.vn)- Sáng 3/12, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XX đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022.

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và thiên tai nhưng tỉnh vẫn đạt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, đã thực hiện đạt và vượt 16/24 chỉ tiêu chủ yếu. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 53.501 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 63,6%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.091 USD/người.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 120.553 tỷ đồng, tăng 14%. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 17.605 tỷ đồng, tăng 3,02%, giá trị sản xuất dịch vụ ước đạt 24.994 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 22.366 tỷ đồng, tăng 41%. Hoạt động xuất, nhập khẩu đạt và vượt kế hoạch được giao.

Công tác phòng, chống dịch được thực hiện quyết liệt, đạt kết quả tích cực; đời sống nhân dân, nhất là vùng dịch, vùng khó khăn được quan tâm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả tích cực; kịp thời ban hành 3 kết luận, 5 nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XX. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Năm 2022, Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân cùng với phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn chủ đề năm 2022 là: “Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính quyền; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX”. Quảng Ngãi đề ra chỉ tiêu năm 2022 là tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 5 - 6%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 3.280 USD/người.

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận để bổ sung và hoàn thiện dự thảo Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022. Dự thảo Kết luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022. Đóng góp nhiều ý kiến bổ sung những vấn đề chưa rõ, chưa được đề cập; phân tích, đánh giá sâu sắc, kỹ lưỡng những tác động, vấn đề đặt ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2022...

