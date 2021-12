Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII

(Baoquangngai.vn)- Chiều 7/12, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII tiếp tục làm việc để thảo luận về tình hình KT - XH năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tài chính, ngân sách. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân điều hành phiên thảo luận.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đề cập một cách khá toàn diện các lĩnh vực KT -XH, quốc phòng - an ninh năm 2021. Các đại biểu cho rằng, trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh, nhưng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tăng 6,0%; có 16/24 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, đó là sự nỗ lực rất lớn của tỉnh. Các đại biểu cũng đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp căn cơ để thúc đẩy kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2022 nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Các đại biểu cho rằng, năm 2022 tỉnh ta đưa ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5-6%, mục tiêu này cần sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Các cấp, các ngành và địa phương phải có kế hoạch triển khai thực hiện ngay từ đầu năm để đáp ứng nhiệm vụ đặt ra. Đề nghị tỉnh cần chủ động thực hiện các giải pháp phát triển KT - XH gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong thời kỳ mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì phiên thảo luận

Theo Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thị Mỹ Ái để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5-6% trong năm 2022, cần sự tập trung rất cao và quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; đồng thời, còn phụ thuộc vào việc kiểm soát dịch bệnh, tiến độ thực hiện các dự án lớn và sự ổn định phục hồi và phát triển kinh tế trong năm 2022.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Luyện cho rằng, năm 2021 là năm nỗ lực cả hệ thống chính trị trong điều hành kinh tế và phòng, chống dịch. Tình hình thu, chi rất khó khăn, phải cắt giảm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho chống dịch. Năm 2022, Quảng Ngãi đặt mục tiêu, chỉ tiêu khá cao cho tăng trưởng và thu ngân sách. Đây là những chỉ tiêu tích cực, đòi hỏi phài có sự phấn đấu nỗ lực ngay từ đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu thảo luận

Một số đại biểu cũng đề xuất, cần tháo gỡ khó khăn vướng mắc để tăng thu ngân sách từ đất để đạt được chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất đã đưa ra trong năm 2022; bố trí nguồn lực kịp thời để đảm bảo các xã nông thôn mới về đích đúng theo lộ trình đã đề ra; quan tâm đến đời sống của nông dân, triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian tới; có cơ chế, chính sách để tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở....

Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà Đinh Thị Trà kiến nghị, hiện nay các huyện miền núi công tác quản lý khoáng sản còn nhiều bất cập dẫn đến thiếu chủ động nguồn cung vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn các dự án. Về công tác xây dựng nông thôn mới, 5 năm tới huyện sẽ có 7 xã về đích, ngoài sự nỗ lực của địa phương thì rất cần sự hỗ trợ từ tỉnh.

Ngoài ra các đại biểu cũng đề nghị quan tâm đầu tư đúng mức cho ngành Y tế để đáp ứng công tác khám chữa bệnh, nhất là yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19...

Các đại biểu tham gia thảo luận tại phiên họp

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã trao đổi, làm rõ thêm một số ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh về việc giải phóng mặt bằng, bồi thường dự án Hồ chứa nước Nước Trong; ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bình Sơn liên quan đến dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi …

Đối với những vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất để tăng thu ngân sách, cần có thời gian hoàn thiện các quy định để tháo gỡ khó khăn. Nội dung này tỉnh đang tập trung thực hiện để tạo nguồn thu cho tỉnh, huyện. Về việc dồn điền đổi thửa, nếu các địa phương có nguồn lực thì cấp huyện có thẩm quyền bố trí ngân sách để thực hiện.

Kết luận phần thảo luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2022, cần nhìn nhận điểm nghẽn hiện nay, đề ra những giải pháp giải phóng nguồn lực, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Trong đầu tư công, tăng cường chú trọng chuẩn bị đầu tư để những dự án, công trình phát huy hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT - XH, đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước và quốc phòng - an ninh năm 2022 để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong đó, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các dự án giao thông trọng điểm. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT - XH; đẩy mạnh hơn nữa tiến độ giải ngân, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông các dự thảo nghị quyết

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng yêu cầu UBND tỉnh cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư, triển khai các dự án.Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, khoáng sản.

Để kiểm soát tốt phòng, chống dịch bệnh, tiến tới triển khai mở cửa lại các hoạt động đặc biệt là giáo dục đào tạo, cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Cũng tại phiên họp chiều nay, các đại biểu đã thảo luận và thông qua các Dự thảo Nghị quyết về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Quảng Ngãi, 2021 - 2025; Quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 – năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022 - 2025; Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2022 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025; Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022.

X.HIẾU –N.ĐỨC