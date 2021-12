Khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baoquangngai.vn)- Sáng 7/12, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp cuối năm) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Đinh Thị Hồng Minh, Nguyễn Tấn Đức chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ĐBQH khóa XV của tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và 52/53 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nêu rõ, năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời của Tỉnh ủy, điều hành linh hoạt của các cấp chính quyền; sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể cùng với sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tỉnh Quảng Ngãi đã vượt qua khó khăn; vừa tích cực, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong năm 2021, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,0%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (khoảng 3 - 3,5%). Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa - xã hội cơ bản được duy trì; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; đã tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Quang cảnh kỳ họp

Thay mặt HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã đóng góp vào những thành tích chung của tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021.

Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; sự đồng tình ủng hộ, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cũng như trong việc tích cực tham gia đóng góp ủng hộ, chung tay phòng, chống dịch Covid-19, thể hiện sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, bước vào năm 2022, đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhân dân các dân tộc, cùng cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực phấn đấu cao nhất, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân chúng ta phải bàn, thống nhất, đề ra những quyết sách quan trọng, đặc biệt là các biện pháp, giải pháp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Tại kỳ họp lần này, đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về 27 nội dung do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan tư pháp trình. Đây là kỳ họp có rất nhiều nội dung, trong đó có những nội dung hết sức quan trọng sẽ được xem xét thông qua để kịp thời triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh năm 2022 và trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND tỉnh cũng dành thời gian để chất vấn các thành viên UBND tỉnh theo Luật Hoạt động giám sát về những vấn đề, nội dung được cử tri, nhân dân trong tỉnh quan tâm theo tinh thần nhanh, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và có tranh luận, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là của người đứng đầu trong chấp hành pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp trên cơ sở các quy định của pháp luật để xem xét trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua Báo cáo thẩm tra của các Ban, để HĐND tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, để các chính sách được đi vào cuộc sống và được triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri, góp phần quan trọng để Kỳ họp thành công tốt đẹp.

HĐND tỉnh cũng đề nghị cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm, theo dõi và gửi ý kiến tham gia để góp phần cho kỳ họp thành công.

Dự kiến, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra trong thời gian 3,5 ngày, từ ngày 7 - 10/12/2021.

Các nội dung cụ thể của kỳ họp sẽ được Báo Quảng Ngãi điện tử cập nhật trong những bản tin sau.

Tin, ảnh: N.ĐỨC – X.HIẾU