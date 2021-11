Công an tỉnh Quảng Ngãi

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 30/11, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ tuyên thệ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, công an các đơn vị, địa phương và tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng về thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đơn vị có chức năng tham mưu, thực hiện công tác quản lý nhà nước trên không gian mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh giao.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Theo đó, Trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tin,ảnh: TIẾN QUÂN