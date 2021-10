(Baoquangngai.vn)- Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian đến vào sáng 9/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo phải thực hiện đồng bộ các biện pháp “thích ứng an toàn với dịch bệnh” trong toàn quốc.

Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến toàn quốc phòng, chống dịch COVID-19 sáng 9/10/2021. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đợt dịch thứ 4, cả nước ghi nhận khoảng 828.000 ca mắc Covid-19. Đến nay, có 759.000 người đã khỏi bệnh (đạt 91%) và 20.300 ca tử vong. Cả nước có 10/62 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới, 9 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, có 1 tỉnh chưa ghi nhận ca mắc Covid-19.

"Phải thực hiện đồng bộ các biện pháp “thích ứng an toàn với dịch bệnh” trong toàn quốc. Không để xảy ra tình trạng “mỗi nơi làm một kiểu”. Tổ chức đưa đón, tiếp nhận và kiểm soát y tế đối với người dân từ vùng dịch có nhu cầu về quê phải đảm bảo an toàn phòng dịch". Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH

Trong 2 tuần qua, số ca mắc trong cộng đồng giảm 44,7% so với 2 tuần trước, giảm 47,3% so với 1 tuần trước đó. Đến nay, tình hình dịch đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của nhân dân trong vùng dịch ổn định. Cả nước có 15.759 đơn vị, doanh nghiệp, với 1.473.200 công nhân, lao động đang thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”, hoặc “1 cung đường 2 địa điểm”, hoặc kết hợp cả “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 địa điểm”.

Với Quảng Ngãi, cùng với quyết tâm, nỗ lực của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thì sự đồng thuận của nhân dân đóng vai trò rất quan trọng, quyết định trực tiếp đến sự thành bại trong cuộc chiến với dịch Covid-19 trên địa bàn. Chính sự quyết tâm, đồng thuận ấy đã giúp tỉnh Quảng Ngãi kiểm soát và khống chế tốt dịch bệnh trước 30/9. Hiện tại, Quảng Ngãi đang chuyển sang trạng thái bình thường mới, trừ những khu vực có ca F0. Kết này đã giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là KKT Dung Quất, khu VSIP Quảng Ngãi và các KCN tỉnh đảm bảo hoạt động bình thường.

Cùng với những chia sẻ về kinh nghiệm trong phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiến nghị Chính phủ quan tâm, xem xét phân bổ thêm vắc xin phòng Covid-19 vì tỷ lệ tiêm mũi 1 cho số người từ 18 tuổi trở lên chỉ đạt gần 29%, mũi 2 đạt gần 10%.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn Quảng Ngãi

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh khẳng định: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực kiểm soát và khống chế dịch bệnh với quyết tâm chính trị cao nhất”.

Chính phủ chỉ đạo các địa phương thống nhất phương án tổ chức đón và kiểm soát y tế đối với người dân trở về từ vùng dịch. Bởi việc phòng, chống dịch Covid-19 là chưa có tiền lệ nên vừa thực hiện, vừa rút kinh nghiệm dẫn đến sự lúng túng, chồng chéo giữa các địa phương, đơn vị, thậm chí mỗi nơi làm một kiểu.

Bộ Y tế xem xét thay đổi cách đánh giá khả năng kiểm soát dịch của địa phương theo các tiêu chí cụ thể, không nên căn cứ vào số lượng ca bệnh được ghi nhận. Nhất là khi thời gian đến, lượng người từ vùng dịch trở về nhiều và địa phương triển khai xét nghiệm trên diện rộng thì số ca F0 chắc chắn sẽ tăng.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt Kiểm tra y tế đèo Bình Đê (TX.Đức Phổ) tặng quà cho người dân từ các tỉnh, thành phố phía nam trở về quê.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo: Tuy đã được kiểm soát, nhưng dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới ở bất cứ đâu, bất kỳ khi nào, nhất là khi một lượng lớn người dân từ các địa phương có dịch đã và đang di chuyển về quê, nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đợt dịch tiếp theo.

Tùy vào diễn biến dịch bệnh, các bộ, ngành trung ương và địa phương phải kịp thời điều chỉnh công tác phòng, chống dịch theo hướng linh hoạt, sát với thực tế; đồng thời xây dựng lộ trình thích ứng an toàn.

Trước mắt, ban hành hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và triển khai tổ chức thực hiện thống nhất toàn quốc, không để xảy ra tình trạng “mỗi nơi làm một kiểu”. Tổ chức đưa đón, tiếp nhận và kiểm soát y tế đối với người dân từ vùng dịch có nhu cầu về quê phải đảm bảo an toàn phòng dịch.

Liên quan đến vấn đề “hộ chiếu vắc xin”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan hoàn thiện lộ trình, đồng thời thống nhất việc sử dụng nền tảng công nghệ để tạo thuận lợi nhất cho nhân dân gắn với việc đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc xin, đảm bảo không bị động trước mọi tình huống.

Tin, ảnh: MỸ HOA