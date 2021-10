Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Sơn bị ngập nặng

(Baoquangngai.vn)- Đến sáng 24/10, nước lũ đã gây chia cắt nhiều địa phương, khiến giao thông đi lại từ trung tâm huyện Bình Sơn về các xã hầu như bị “tê liệt”. Ngoài ra, Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện này cũng có 2 đoạn bị ngập sâu, các phương tiện không thể qua lại được.

Hai điểm nước lũ ngập sâu, gây chia cắt giao thông trên quốc lộ 1 là tại khu vực cầu Ô Sông, xã Bình Long và khu vực Trì Bình, xã Bình Nguyên. Lực lượng chức năng đã triển khai phương án chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại khu vực ngập sâu. Đồng thời, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân đi vòng xuống từ Ngã Tư Bình Long theo Quốc lộ 24C để qua KKT Dung Quất lên Dốc Sỏi và ngược lại.

Thượng úy Nguyễn Hùng Sinh, Công an huyện Bình Sơn cho biết, đoạn cầu Ô Sông có tới 1km bị ngập, còn đoạn Trì Bình thì dài khoảng hơn 400m. Nước lũ từ phía tây băng qua Quốc lộ 1 với sức rất mạnh. Nên chúng tôi được huy động đứng chắn 2 đầu đoạn ngập sâu để ngăn không cho người dân qua lại.

Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Ô Sông, xã Bình Long đang bị nước lũ chia cắt

Đến sáng 24/10, nước lũ vẫn còn gây chia cắt nhiều địa phương trên địa bàn huyện Bình Sơn. Riêng tuyến giao thông lên các xã khu tây như: Bình Mỹ, Bình Chương, Bình Minh, Bình An, Bình Khương đều bị tê liệt, người dân không thể đi lại được.

Trong đêm qua, chính quyền địa phương đã di dời gần 1.000 hộ dân nằm trong vùng ngập sâu đến nơi an toàn. Địa phương tiếp tục huy động lực lượng chốt chặn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tại những khu vực xung yếu. Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Võ Văn Đồng cho biết, huyện triển khai các phương án phòng, chống lụt bão với phương châm an toàn tính mạng người dân là trên hết. Do đó, với những đoạn đường nước lũ chia cắt, địa phương cử lực lượng trực 24/24 giờ, không để người dân tự ý vượt qua đoạn đường nguy hiểm.

Nhiều người dân không thể trở về nhà ở thị trấn Châu Ổ Đến 9 giờ 30 phút sáng 24/10, nước lũ vẫn còn chảy rất siết Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân quay đầu và đi đường khác

THANH PHƯƠNG