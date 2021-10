Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kiểm tra thực tế sạt lở tại huyện Bình Sơn

(Baoquangngai.vn)- Sáng 29/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cùng các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra thực tế việc sạt lở dọc bờ biển thôn Châu Thuận Tây đến thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu (Bình Sơn).

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Sơn, vùng bãi ngang thôn Châu Thuận Biển, Châu Thuận Tây và Châu Me thuộc xã Bình Châu (Bình Sơn) có chiều dài dọc theo biển khoảng 4,1 km với tổng số 1.200 hộ dân (4.200 nhân khẩu) chủ yếu sống bằng nghề biển. Trong những năm gần đây, tình trạng sạt lở thường xuyên xảy ra nhất là vào mùa mưa bão và triều cường đã ăn sâu vào đất liền 50m so với tình trạng ban đầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các hộ dân nơi đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kiểm tra thực tế việc sạt lở dọc bờ biển thôn Châu Thuận Tây đến thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu

tình trạng sạt lở bờ biển tại xã Bình Châu ngày càng nghiêm trọng, đe dọa đến nhà ở, tính mạng của nhiều hộ dân

Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở nhưng vì nguồn kinh phí địa phương còn hạn chế nên chưa thể hỗ trợ người dân. UBND huyện Bình Sơn đề nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí khoảng 200 tỷ đồng để đầu tư khẩn cấp 2,5 km kè chống sạt lở ở thôn Châu Thuận Biển, thôn Thuận Tây và thôn Châu Me (khu vực xóm Châu Tân), xã Bình Châu.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương nhằm mục đích đảm bảo an toàn tính mạng cho các hộ dân ven biển tại xã Bình Châu, giúp cho người dân ổn định cuộc sống, an tâm sản xuất.

Bờ kè tạm do người dân xây bị sóng biển đánh gãy thành từng đoạn

Ngay trong sáng 29/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cũng đã đi kiểm tra khu vực sạt lở đất tại núi Châu Má, thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn).

Đêm 23/10, do ảnh hưởng đợt mưa lũ vừa qua, chân núi Châu Má (phía Bắc) đã bị sạt lở đất sát 14 nhà dân thuộc TDP An Châu, thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) với chiều dài khoảng 160m. Lực lượng chức năng của huyện và UBND thị trấn Châu Ổ đã hỗ trợ di dời các hộ dân dưới chân núi Châu Má đến nơi an toàn ngay trong đêm. UBND huyện Bình Sơn đã đi kiểm tra, khảo sát hiện trường để có biện pháp khắc phục hậu quả nhưng tình hình sạt lở núi Châu Má rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân trong vùng sạt lở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kiểm tra tình hình sạt lở tại núi Châu Má (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn)

Sau khi kiểm tra thực tế núi Châu Má, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhấn mạnh, trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết thì sạt lở núi cũng là vấn đề khấn cấp cần xử lý ngay, đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực sạt lở.

Tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tìm ra giải pháp chống sạt lở, để ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân. Tuy nhiên, địa phương cần phải chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời đối với những hộ dân có nguy cơ cao khi đến mùa mưa bão để giải quyết vấn đề an toàn trước mắt.

