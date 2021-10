Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn

(Baoquangngai.vn)- Sáng 4/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì cuộc họp bàn các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Cùng dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Võ Phiên, Trần Phước Hiền và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Trong 7 ngày qua, Quảng Ngãi ghi nhận mới 64 ca Covid-19, trong đó có 13 ca cộng đồng. Một số ổ dịch mới được phát hiện ở TP.Quảng Ngãi, Tư Nghĩa và Bình Sơn chưa xác định được nguồn lây như chùm ca bệnh ở xã biển Bình Hải, ổ dịch gần Chợ Quảng Ngãi và ổ dịch ở xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa).

Số lượng ca bệnh tăng và xuất hiện rải rác các ca bệnh cộng đồng tại các khu dân cư khác nhau. Do đó, ngành y tế khuyến cáo cần tăng cường công tác xét nghiệm sàng lọc để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Hiện ổ dịch tại xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, khả năng vẫn còn ca bệnh trong khu phong tỏa nên sẽ tiếp tục được xét nghiệm sàng lọc. Khu vực phong tỏa tại địa phương này đã được thu hẹp phạm vi còn ở 3 thôn Tân An, Tân Mỹ và Phổ Trường.

Quang cảnh cuộc họp Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh vào sáng 4/10

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn nhận định, tình hình dịch Covid-19 trong tuần qua diễn biến phức tạp hơn. Tỉnh đang điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch để linh hoạt ứng phó và sống chung an toàn với dịch, từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh.

CÓ 25,4% NGƯỜI TRÊN 18 TUỔI ĐƯỢC TIÊM PHÒNG COVID-19 Đến nay, Quảng Ngãi đạt tỷ lệ 25.4% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 và 9,8% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 2. Trong tháng 11/2021, Quảng Ngãi sẽ tiếp nhận khối lượng lớn vắc xin nên tỉnh đang tích cực đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng cho các đối tượng ưu tiên theo quy định.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, trên cơ sở nguồn vắc xin được Bộ Y tế phân bổ, Sở Y tế phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo các nhóm đối tượng ưu tiên như: Người có công với cách mạng, người cao tuổi, thai phụ, lái xe, giáo viên, sinh viên… Qua đó, giúp tỷ lệ bao phủ vắc xin trong toàn dân đạt ở mức cao trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Khẩn trương hoàn thiện các cơ sở vật chất cho các chốt kiểm tra y tế ở các cửa ngõ ra vào tỉnh, nhất là khi mùa mưa bão đã bắt đầu. Lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt cần áp dụng công nghệ thông tin để phân luồng, kiểm soát lượng người và phương tiện ra, vào tỉnh một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Các địa phương tăng cường kiểm soát lưu động để kịp thời, phát hiện các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Sắp tới, dự kiến số lượng người về từ vùng dịch ở các tỉnh phía nam sẽ tăng cao, do đó, phải chủ động kích hoạt các khu cách ly tập trung phòng trường hợp người cần cách ly tăng cao. Trong đó, 11 địa phương trên địa bàn tỉnh (trừ Bình Sơn và TP.Quảng Ngãi) chuẩn bị các khu cách ly không trưng dụng các trường học.

Sở Y tế cần rà soát, ban hành văn bản thống nhất về việc hướng dẫn cách ly y tế đối với người về từ vùng dịch ở các địa phương trong nước. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn nhấn mạnh, trước tình hình dịch phức tạp như hiện tại, tỉnh chưa thể mở các cảng cá tư nhân cho tàu thuyền vào bờ tiêu thụ hải sản. Lực lượng biên phòng cần tăng cường lực lượng kiểm soát tốt, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng dịch ở khu vực các cảng cá…

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG