Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm

(Baoquangngai.vn)- Chiều 1/10, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 và cho ý kiến về Phương án, kế hoạch thúc đẩy phục hồi, phát triển KT – XH của tỉnh trong thời gian đến. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình KT - XH của tỉnh chịu tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19, đặc biệt trong tháng 9, dịch bùng phát trong các Khu công nghiệp của tỉnh làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực KT – XH cũng như công tác phòng, chống dịch.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 14,91% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ như: Thép xây dựng tăng 102%; sản phẩm lọc hóa dầu tăng 14,7%; giày da các loại tăng 79,4%; sợi tăng 61,5%; cuộn cảm tăng 37,8%; điện sản xuất tăng 38,3%; điện thương phẩm tăng 41,1%; thủy sản chế biến tăng 5,9%; sản phẩm may mặc tăng 2,8%.

Ước đến ngày 30/9/2021, giải ngân đạt khoảng 2.201,8 tỷ đồng, đạt 61,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 50,7% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao. Kim ngạch xuất khẩu tăng, kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn tăng khá.

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 14.946 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ và bằng 82,6% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng ước đạt 8.868 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ và bằng 63,1% so với dự toán năm.

Bên cạnh đó, các chế độ, chính sách về an sinh xã hội luôn được các ngành, các cấp chú trọng thực hiện. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Cùng với những kết quả đạt được, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình KT - XH của tỉnh. Các sản phẩm chủ lực ngành công nghiệp như xăng dầu, bia tồn kho lớn nên cắt giảm sản lượng để giải quyết tồn kho; hoạt động của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, để duy trì được sản xuất đòi hỏi phải có sự nổ lực rất lớn của các doanh nghiệp; dịch bệnh ngành chăn nuôi diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm so với cùng kỳ; hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải bị ảnh hưởng nặng nề; tình hình thu hút các dự án đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đạt thấp; hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ vui chơi, giải trí bị hạn chế…

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, nhất là trước diễn biến phức tạp và chịu tác động nhiều mặt của đại dịch Covid-19; trên cơ sở đó, dự báo tình hình thời gian tới và đề xuất, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm nhằm hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu của năm đã đề ra.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ghi nhận, biểu dương lãnh đạo các sở ngành, địa phương đã tích cực, chủ động linh hoạt triển khai các nhiệm vụ phát triển KT - XH và công tác phòng, chống bệnh thời gian qua.

“Với sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương, sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh cùng với sự nỗ lực cố gắng của các ngành nên chúng ta đã thực hiện đạt được mục tiêu kép, đó là, vừa duy trì phát triển kinh tế, ổn định xã hội vừa thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Đến thời điểm này, chúng ta đã kiểm soát tốt được dịch trên địa bàn tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Để vừa đảm bảo khôi phục lại sản xuất, tạo điều kiện hoạt động bình thường cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, tinh thần chung từ nay đến cuối năm là ‘an toàn đến đâu thì chúng ta mở cửa đến đó’. Không vì nôn nóng để khôi phục lại sản xuất kinh doanh mà chúng ta bỏ qua các nội dung cần thiết trong công tác phòng, chống dịch.

Đối với việc dạy và học, UBND tỉnh khuyến khích các địa phương và Sở GD& ĐT linh hoạt trong việc tổ chức dạy và học trên tinh thần ‘an toàn đến đâu, cho học trực tiếp đến đó”, nếu cảm thấy chưa an toàn thì chưa cho học trực tiếp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời các chỉ đạo của trung ương trong những tháng còn lại của năm 2021. Cùng với tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về phát triển KT – XH, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phòng, chống dịch. Trong đó, đặc biệt lưu ý tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch. Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT – XH của ngành, địa phương ngay sau khi có kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh ban hành.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành rà soát lại tất cả các nhiệm vụ còn tồn đọng để tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao. Các địa phương tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão. Tổ chức tham mưu cho cấp có thẩm quyền, UBND tỉnh tổ chức triển khai kịp thời các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy vừa mới ban hành tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa XX. Chuẩn bị các nội dung để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề và họp thường kỳ cuối năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch đã được giao để trình cấp có thẩm quyền xem xét thông qua. Chủ động theo dõi để nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để hoàn thành theo kế hoạch. Quan tâm giải quyết các vấn đề về an sinh, xã hội.

Yêu cầu Sở NN& PTNT tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn; đặc biệt, trong công tác phòng, chống mưa bão và các dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, cây trồng, vật nuôi,…Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Giao lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội để phục vụ tốt cho phát triển KT – XH và công tác phòng, chống dịch trong thời gian đến.

