Trà Bồng khẩn trương khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc với F0

(Baoquangngai.vn)- Sau khi xuất hiện các ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại KCN Quảng Phú có liên quan đến công dân trên địa bàn, huyện Trà Bồng đã khẩn trương tiến hành rà soát, truy vết và phong tỏa khu vực có liên quan.

Liên quan đến 14 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại KCN Quảng Phú được Sở Y tế công bố sáng nay (6/9), huyện Trà Bồng có 10 ca F0, ở các xã Trà Phong, Trà Xinh và Trà Sơn. Đáng lưu ý, có 3 ca F0 có hộ khẩu thường trú tại xã Trà Phong về địa phương trong dịp lễ (2/9) từ ngày 2 - 5/9 và có tiếp xúc với nhiều người dân ở địa phương.

Sau khi có thông báo của Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Trà Bồng đã khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch. Qua truy vết, lực lượng chức năng huyện Trà Bồng đã truy vết được 48F1 và hiện đang tiếp tục truy vết các trường hợp còn lại và F2. Huyện Trà Bồng cũng tiến hành phong tỏa 4 khu dân cư có 4 ca F0 về địa phương; chốt chặn 4 đường vào địa bàn xã Trà Phong; đồng thời, nhắc nhở không cho người dân ra đường khi không có việc thật sự cần thiết.

Huyện Trà Bồng tiến hành phong tỏa các khu vực có liên quan đến các ca F0

Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Trà Bồng Đặng Minh Thảo cho biết, sau khi có thông tin về các ca mắc Covid-19 tại KCN Quảng Phú có liên quan đến công dân trên địa bàn, huyện đã chỉ đạo ngành Y tế, lực lượng Công an và chính quyền các địa phương tiến hành khoanh vùng, khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly các trường hợp F1, F2 để khống chế, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đồng thời, triển khai cấp bách các giải pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân; đảm bảo an ninh, an toàn và an sinh cho người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa.

PV