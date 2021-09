Tiếp nhận 300 phụ nữ mang thai về từ các tỉnh, thành phía Nam

(Baoquangngai.vn)-Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn khẩn về việc tiếp nhận công dân Quảng Ngãi là phụ nữ mang thai từ TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai về địa phương.

Công văn nêu rõ: Sau khi trao đổi, thống nhất với Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương về việc tiếp nhận và cách ly tập trung đối với công dân người Quảng Ngãi là phụ nữ mang thai đang làm việc, sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai có nhu cầu, nguyện vọng về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Công an tỉnh làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở: Giao thông vận tải, Y tế, Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương tổ chức tiếp nhận công dân là phụ nữ mang thai người Quảng Ngãi về địa phương, như sau:

Tiếp nhận, đón 300 công dân tại 3 địa phương là phụ nữ đang mang thai (kể cả trẻ em dưới 24 tháng tuổi là con của thai phụ đi cùng), cụ thể:

Về số lượng: Từ TP.Hồ Chí Minh 200 người; tỉnh Bình Dương không quá 60 người; tỉnh Đồng Nai không quá 40 người.

Về điều kiện: Thai phụ (tuổi thai từ tuần thứ 25 trở lên, có kết quả siêu âm kèm theo) là công dân Quảng Ngãi hiện đang làm việc, sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai (có địa chỉ gia đình cụ thể tại Quảng Ngãi); có nguyện vọng về tỉnh Quảng Ngãi, đăng ký với Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương (riêng tại Đồng Nai, do không có Ban Liên lạc Hội đồng hương nên thai phụ tại địa phương này đăng ký trực tiếp với Công an tỉnh Quảng Ngãi qua tài khoản Zalo: Đón thai phụ Quảng Ngãi, Số điện thoại tài khoản: 0774503291, kèm theo kết quả siêu âm và giấy xác nhận của Công an cơ sở hoặc chính quyền cơ sở tại nơi lưu trú) để tập hợp, rà soát, thẩm định, xét duyệt (theo diện ưu tiên cho thai phụ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có tuổi thai lớn từ 06 tháng trở lên).

Hoàn thành việc đăng ký, thẩm định, xét duyệt trước ngày 30/9/2021; có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 (trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu) trước khi trở về địa phương; cam kết khi trở về Quảng Ngãi thực hiện cách ly tập trung, có người thân đón về nhà, chăm sóc; đảm bảo điều kiện và sức khỏe khi di chuyển bằng máy bay. Thai phụ được miễn phí hoàn toàn các chi phí trong quá trình đón và cách ly y tế tập trung.

Sở Giao thông vận tải: Làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Cảng hàng không Chu Lai, Hãng hàng không Vietjet và các đơn vị có liên quan tổ chức đưa thai phụ từ TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai qua đường hàng không từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Chu Lai. Bố trí phương tiện chở thai phụ từ Cảng hàng không Chu Lai về đến khu cách tập trung tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn).

Sở Y tế: Thực hiện công tác y tế, phòng chống dịch, kiểm tra và theo у dõi sức khỏe thai phụ khi trở về cách ly tập trung tại Quảng Ngãi.

UBND huyện Bình Sơn: Khẩn trương xây dựng phương án thực hiện việc cách ly tập trung đối với số thai phụ được UBND tỉnh tổ chức đón về cách ly tập trung tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Liên lạc Hội đồng hương tỉnh Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương làm đầu mối tổng hợp danh sách thai phụ có nhu cầu, nguyện vọng về địa phương (chi tiếp nhận thai phụ, không tiếp nhận người đi cùng). Trao đổi danh sách với Công an tỉnh Quảng Ngãi (qua phòng An ninh chính trị nội bộ, tài khoản Zalo: Đón thai phụ Quảng Ngãi, số điện thoại tài khoản: 0774503291) trước ngày 27/9/2021, để phối hợp kiểm tra thông tin tại Quảng Ngãi.

Công an tỉnh tham mưu xây dựng Kế hoạch đón, tiếp nhận và cách ly tập trung đối với thai phụ là người Quảng Ngãi làm việc, sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai có nhu cầu, nguyễn vọng về quê, trình UBND tỉnh.

Xem nội dung Công văn 4740/UBND-KGVX của Chủ tịch UBND tỉnh:

