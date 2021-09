Sớm kiểm soát nguồn lây Covid-19 tại KCN Quảng Phú

"Công an tỉnh đang phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh, cùng công an các địa phương thống kê danh sách để giám sát chặt chẽ những công nhân làm việc tại các công ty đã phát hiện F0. Đến nay, tất cả các địa phương, trong đó có huyện Trà Bồng và Sơn Hà phối hợp rất tốt trong việc truy vết và phong tỏa những khu vực có ca F0, đồng thời, tổ chức cách ly tất cả F1, F2 liên quan". Đại tá Võ Văn Dương – Phó Giám đốc Công an tỉnh