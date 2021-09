Sáng 6/9, phát hiện 31 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2

(Baoquangngai.vn)- Sáng 6/9, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa ghi nhận thêm 31 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong đó, phát hiện 14 ca tại ổ dịch mới là Công ty TNHH Ten Trai ở KCN Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi).

Ổ dịch mới được phát hiện tại Công ty TNHH Ten Trai có liên quan đến BN 502187 ở xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) đã được ghi nhận mắc Covid-19 vào ngày 4/9. Bệnh nhân này trước khi được phát hiện dương tính với vi rút SARS-CoV-2, có đến Công ty TNHH Ten Trai để làm việc vào ngày 27/8. Đến tối 5/9, kết quả xét nghiệm Realtime-PCR khẳng định có 14 người là công nhân tại công ty này đã mắc Covid-19.

Ngành y tế cũng phát hiện 1 công nhân thuộc Công ty CP Tiến Thành ở KCN Quảng Phú dương tính với vi rút SARS-CoV-2 qua xét nghiệm tầm soát định kỳ. Hiện ca bệnh này chưa được xác định nguồn lây.

Lấy mẫu sàng lọc Covid-19 cho người dân xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi)

Sáng cùng ngày, Sở Y tế ghi nhận thêm 12 ca Covid-19 liên quan tới ổ dịch xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi). Cụ thể, 3 ca ở thôn Phổ Trung, 5 ca ở thôn Phổ Trường, 2 ca ở thôn Phổ An và 2 ca cộng đồng ở xã Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi) có lịch sử di chuyển từng đến xã Nghĩa An.

Ngoài ra, còn có 2 ca Covid-19 là công nhân Công ty Hoya Lens đã cách ly tập trung, gồm 1 người ở xã Bình Thạnh (Bình Sơn) và 1 người ở xã Trà Thủy (Trà Bồng). Quảng Ngãi cũng ghi nhận 2 ca Covid-19 là người về từ vùng dịch. Trong đó, 1 người ở xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi) về từ tỉnh Sóc Trăng, cách ly tại KTX Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh – Phân hiệu Quảng Ngãi; 1 người ở xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) về từ TP.Hồ Chí Minh đã được cách ly ngay khi về đến Quảng Ngãi.

Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 800 ca Covid-19. Trong đó, 54 ca liên quan tới ổ dịch xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), 164 ca liên quan tới ổ dịch Chi nhánh Công ty Hoya Lens tại Quảng Ngãi (131 nhân viên công ty và 33 F1 liên quan).

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG