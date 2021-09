Sáng 19/9, ghi nhận 24 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2

(Baoquangngai.vn)- Sáng 19/9, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa ghi nhận thêm 24 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trong các ca vừa được ghi nhận, có 3 ca liên quan đến ổ dịch ở TP.Quảng Ngãi, gồm 2 ca thuộc tổ 1, phường Lê Hồng Phong và 1 ca ở xã Nghĩa Dũng, là F1 của BN 608511 (nhà ở tổ 1, phường Trần Hưng Đạo).

Liên quan đến ổ dịch xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), có thêm 16 ca Covid-19. Trong đó, 8 ca ở thôn Phổ Trường, 2 ca ở thôn Phổ Trung, 1 ca ở thôn Phổ An, 2 ca ở thôn Tân An, 2 ca ở thôn Tân Mỹ và 1 ca ở xã Nghĩa Phú. Tất cả đều ở trong khu vực phong tỏa hoặc đã cách ly tập trung.

Chốt phong tỏa thuộc tổ 1, phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi)

Ngành y tế tiếp tục ghi nhận 1 ca bệnh là công nhân Chi nhánh Công ty Hoya Lens tại Quảng Ngãi. Trường hợp này ở xã Tịnh Ấn Đông (TP.Quảng Ngãi), đã hoàn thành cách ly tập trung và được phát hiện mắc Covid-19 vào ngày thứ 7 cách ly tại nhà. Ngoài ra, còn có 2 ca ở TP.Quảng Ngãi liên quan tới ổ dịch này, gồm 1 ca ở xã Nghĩa Dũng, là F1 của BN 411297, được phát hiện dương tính trong quá trình cách ly tại nhà và 1 ca ở xã Nghĩa Hà, là F1của BN 613918, đã cách ly tập trung.

Sáng cùng ngày, Sở Y tế cũng ghi nhận 2 ca Covid-19 liên quan tới ổ dịch ở nhà trọ Xuân Ba thuộc tổ 9, phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi), gồm 1 ca là công nhân Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi thuộc KCN Tịnh Phong và 1 ca là công nhân Công ty TNHH Hải sản Nghi Bông thuộc KCN Quảng Phú.

Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 1.119 ca Covid-19. Trong đó, có 198 ca liên quan tới ổ dịch xã Nghĩa An, 24 ca liên quan tới ổ dịch ở tổ 1, phường Trần Hưng Đạo và tổ 1, phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi).

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG