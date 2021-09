(Baoquangngai.vn)- Báo Quảng Ngãi điện tử xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân.

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích và thống nhất thông qua (16) Nghị quyết.

Nhiều nghị quyết có ý nghĩa và tính chất quan trọng đặt nền móng cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi trong những năm đến.

* Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:

- Đã được các cơ quan, địa phương nghiên cứu kỹ, các dự án được đưa vào dự án đầu tư công được đánh giá, chuẩn bị sát với Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX; có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trãi, theo đúng quy định, thủ tục đảm bảo, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm rất cao (trả nợ và không gây nợ). Việc đầu tư công với tinh thần đầu tư công nhằm dẫn dắt đầu tư.

- Đã được Bộ Kế hoạch đầu tư thẩm định, báo cáo Chính phủ, Báo cáo Quốc Hội.

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn của chúng ta là kế hoạch cho cả 5 năm: nguồn vốn đầu tư trung hạn được xác định, xây dựng cụ thể từ 02 nguồn (nguồn từ Trung ương và nguồn của địa phương).

Chúng ta xây dựng với tinh thần theo Nghị quyết của Chính phủ xác định rõ: Các địa phương phải cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư và các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

- Chúng ta phải hiểu và thống nhất với nhau quan điểm: có đầu tư mới có phát triển; đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân cho cả nhiệm kỳ 2021-2025 là 6,5-7%, tăng trưởng cho từng năm từ 7-8%.

* Vì vậy, UBND tỉnh căn cứ các nghị quyết được thông qua, theo thẩm quyền có Nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đạt kết quả tốt nhất

- Các cấp, các ngành căn cứ Nghị quyết của HĐND để tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo hiệu quả.

-HĐND, đại biểu, các ban tiếp tục phối hợp, giám sát triển khai thực hiện.

* Về công tác phòng, chống dịch bệnh:

So với những đợt dịch trước đây, Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch của tỉnh đánh giá đây là đợt dịch bùng phát rất phức tạp, nguy hiểm, lây lan nhanh trên diện rộng, liên tục xuất hiện các ca bệnh mới trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây:

+ đặc biệt từ 26 tháng 8 đến nay: xuất hiện là các ca bệnh tại Công ty Hoya Lens – KCN VSIP Quảng Ngãi và cư trú ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, đi làm và về nhà trong ngày nên có lịch trình di chuyển khá phức tạp, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm rộng ra các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và cộng đồng.

+ Tỉnh Quảng Ngãi đang đối diện với nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài, hiện nay người dân từ các tỉnh có dịch về tỉnh Quảng Ngãi, đã có nhiều trường hợp mắc bệnh COVID-19, nhất là các lái xe đường dài, vận chuyển hàng hóa không chấp hành quy định về phòng, chống dịch, làm lây lan dịch trong cộng đồng, gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh; từ ngày 26/6/2021 đến nay, đã có 22 F0 là các lái xe đường dài.

+ Các ca nhiễm tại xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi, đang xác định nguồn gốc lây lan, Chỉ từ ngày 30/8/2021 đến nay đã có 64 ca F0.

Ổ dịch ở xã Nghĩa an rất phức tạp và nguy hiểm vì ngư dân vùng biển sinh sống đông đúc, buôn bán hàng ngày tại các cảng cá, đi làm, buôn bán ở nhiều nơi nên dễ lây lan ra diện rộng.

Và từ chùm ca F0 tại Nghĩa An đã lây lan đến Khu công nghiệp Quảng Phú và nhiều địa phương khác trong tỉnh.

* Các cơ quan chuyên môn đã báo cáo, chúng ta đang đứng trước những nguy cơ về nguồn lây:

+ Một bộ phận người dân từ các tỉnh, thành phố đang bùng phát dịch trở về Quảng Ngãi nhưng trốn tránh các chốt kiểm tra y tế, không khai báo y tế…

+ Ngư dân đánh bắt cá về địa phương không khai báo y tế và cách ly theo quy định.

+ Từ lái xe, phương tiện vận tải về địa phương

- Chúng ta đã có Ban chỉ đạo, Trung tâm phòng chống dịch của tỉnh, huyện, xã

* Tôi đề nghị mỗi thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch phải làm hết trách nhiệm của mình, sâu sát trong thông tin, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch và chỉ đạo toàn diện địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tỉnh đã ban hành Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 quy định các biện pháp phòng, chống dịch và đã bổ sung, sửa đổi biện pháp phòng, chống dịch tại Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 06/9/2021;

- Chúng ta đã thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 đối với 05 huyện, thành phố (Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Trà Bồng và TP.Quảng Ngãi) và thực hiện Chỉ thị số 15 đối với 8 huyện, thị xã (trừ các địa bàn, khu vực phong tỏa do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định có có F0).

Theo đó, đến ngày 11/9/2021, chúng ta sẽ đánh giá lại tình hình diễn biến dịch bệnh và có giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Và sáng 9/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh sẽ họp và cho ý kiến để làm cơ sở cho Trung tâm Chỉ huy quyết định các biện pháp phòng, chống dịch. Đến ngày 12/9/2021, Tỉnh sẽ có quyết định mới về các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

- Chúng ta đã thực hiện khoanh vùng, truy vết và xét nghiệm kịp thời cho các công nhân trong các khu công nghiệp, người dân trong khu vực có nguy cơ cao, địa bàn trọng yếu với trên 400.000 lượt, chiếm 1/3 dân số toàn tỉnh và hiện nay, một số địa bàn chúng ta đã triển khai xét nghiệm lần 2.

Theo Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 6/9/2021; đối với địa bàn, khu vực phong tỏa do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khi có F0, phong tỏa chặt, tuyệt đối. Quy định rõ nhưng quy định trong phòng chống dịch.

- Chúng ta thực hiện giãn cách xã hội, hy sinh một số lợi ích kinh tế, tốn nhiều kinh phí cho công tác phòng, chống dịch thì chúng ta phải tích cực và làm sao cho có hiệu quả cao nhất.

* Chúng ta đặt mục tiêu trong tháng 9 phải kiểm soát được tình hình:

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng hôm nay tôi xin chia sẻ, khi chúng ta quyết định đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ với chiến dịch mà như Nhà thơ Tố Hữu đã tổng kết 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt. Máu trộn bùn non, gan không núng chí không mòn. Chúng ta có vất vả, có gian khó nhưng chúng ta đặt mục tiêu và quyết tâm, bằng ý chí, bằng nghị lực, bằng tình yêu quê hương đất nước chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng.

Nay chúng ta phòng chống dịch Covid19, mà như Thủ tướng Chính phủ vẫn thường nói, chống dịch như chống giặc, (nay bối cảnh chúng ta khác, thời điểm lịch sử khác, đặc biệt kẻ thù ở đây là vô hình), nhưng việc gì cũng vậy, muốn thành công tôi mong chúng ta cùng quyết tâm, đồng lòng, trách nhiệm cao nhất để đạt mục tiêu mà chúng ta đặt ra.

Vậy thì việc chúng ta phải làm là gì:

Thứ nhất : Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Trung ương đã chỉ đạo “thần tốc” xét nghiệm để sàn lọc, tách F0 ra khỏi cộng đồng, việc này phải làm ngay kinh nghiệm của các tỉnh đã làm và với chúng ta: Xã Nghĩa An qua 8 ngày phong tỏa, hiện nay đang tổ chức xét nghiệp lần 2 và phải hoàn thanh ngay trong hôm nay; vì ngày mai qua 3 ngày đã làm một chu kỳ lây nhiễm tiếp; khu vực có F0 phải xét nghiệm và cho ngay kết quả, không làm từ từ, không thể đi sau dịch.

Phương châm: lấy xã, phường, thị trấn, nhà máy, xí nghiệp làm “pháo đài”, mỗi người dân là “chiến sĩ” phòng chống dịch. Các cấp, các ngành, chúng ta phải quyết liệt hành động:

- Là pháo đài thì phải làm gì?

(1) Tuyên truyền, quán triệt người dân không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

(2) Kêu gọi, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quán triệt các kế hoạch, kịch bản, phương án phòng chống dịch sát với diễn biến tình hình dịch bệnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của người dân.

“Thần tốc” xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng, cách ly để dập dịch, không lây nhiễm trong cộng đồng. Vận động, tuyên truyền để dân biết, dân hiểu , dân tin tưởng và dân làm theo. Tham gia phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe của chính mình, của gia đình và góp phần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

(3) Nâng cao nguồn lực y tế trên địa bàn: Vật ty y tế, nguồn lực (y tế, quân đội, công an và các lực lượng khác..)

(4) Giải quyết nhanh nhất các tình huống phát sinh.

Các “pháo” đài phải đảm bảo các phương án 4 tại chỗ: đảm bảo an sinh xã hội; cung cấp lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu;

Xác định Người dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm (chủ thể tham gia vào việc phòng, chống dịch; trung tâm - chính sách nhà nước phải hướng vào người dân).

Việc này cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

- Mỗi người dân là chiến sỹ thì phải làm gì?

(1) Mỗi người dân phải tự giác thực hiện các quy định về phòng, chống dịch; tham gia thực hiện các chủ trương, quy định; chủ động các hoạt động, phương án để tự bảo vệ mình và mọi người; “ai ở đâu thì ở đó”.

(2) Tự giác xét nghiệm (tham gia tự giác xét nghiệm, tiêm chủng an toàn theo hướng dẫn của chính quyền).

(3) Tự giúp nhau, hỗ trợ nhau

(4) Tự lo cho mình, gia đình, góp phần lo cho xã hội.

Thứ 2: Để nhiệm vụ phòng, chống dịch đạt mục tiêu, cần đặc biệt lưu ý: cho dù các cơ quan chức năng có nỗ lực, cố gắng đến đâu nhưng không có sự đồng thuận, phối hợp, chia sẻ, trách nhiệm của người dân thì chắc chắn không mang lại kết quả tốt.

+ Trân trọng cảm ơn các tầng lớp Nhân dân và các dân tộc trong toàn tỉnh.

+ Kêu gọi bà con Nhân dân, có thể đang có nhiều khó khăn trước mắt nhưng để đổi lại cho sự bình yên, trở lại cuộc sống bình thường vì sức khỏe của chính mình và của cộng đồng; tôi mong mỗi người dân hãy cố gắng, đoàn kết, trách nhiệm và chia sẻ cùng chính quyền chấp hành tốt các chủ trương, quy định về phòng, chống dịch,

+ Tại các địa bàn, khu vực phong tỏa, người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở đó”, thực hiện “nhà cách ly với nhà” trừ trường hợp bất khả kháng. Những trường hợp trốn ra khỏi nơi cách ly, không trung thực trong khai báo y tế, cần phải lên án và đề nghị xử lý nghiêm, không để ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của những người xung quanh và mục tiêu chung về phòng, chống dịch. Qua báo cáo, tại xã Nghĩa An, kể từ khi thông báo cho người dân biết ai đã từng đến Nghĩa An trong vòng 14 ngày kể từ ngày 30/8/2021, thì liên hệ khai báo y tế nhưng thực tế không có ai đến thông báo với chính quyền về việc đã từng đến Nghĩa An; điều ấy cho thấy việc người dân chưa thật sự chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch.

(Trong nhiều ngày qua, qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta thấy các lực lượng Y bác sĩ, nhân viên y tế, chiến sĩ quân đội, công an, dân phòng, các bác CCB, các chị em phụ nữ, các bạn ĐVTN đang tích cực, tận tuy, trách nhiệm với nhiệm vụ phòng chống dịch và ở tỉnh ta cũng vậy. Họ cũng là người cha, người, mẹ, người chồng, người vợ, là con, cháu, anh em của 1 người nào đó, của 1 gia đình nào đó đang vì nhiệm vụ chung mà phải rất vất vả. Những câu nói như :Mong mọi người ở nhà để chúng tôi được sớm trở về nhà, chúng tôi đi làm vì bạn, xin bạn ở nhà vì chúng ta” cần được quán triệt và biến thành hành động của mỗi người dân chúng ta.)

Thứ 3: Đề nghị mỗi cơ quan, doanh nghiệp và địa phương, theo thẩm quyền quy định của UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm phòng, chống dịch để điều chỉnh, xây dựng phương án phù hợp cho địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, các doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến tình hình để tổ chức điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện tình hình thực tế; khi doanh nghiệp có đủ điều kiện, phương án về phòng, chống dịch, có thể tổ chức hoạt động sản xuất 3 tại chỗ và khai báo y tế hàng ngày, trường hợp không đảm bảo an toàn phòng chống dịch phải dừng hoạt động đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp tỉnh.

Thứ 4: Đối với các địa phương:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho nhân dân; quản lý, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khu cách ly tập trung; hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất thiết yếu (khu vệ sinh, nhà tắm) tại các khu cách ly, nhằm hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo.

- Trong thời gian giãn cách xã hội theo quy định, nếu phát sinh ca dương tính F0 ngoài cộng đồng, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khoanh vùng, phong tỏa, cách ly, giãn cách tuyệt đối, đảm bảo kịp thời trong phạm vi hẹp và chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát; thành lập các chốt chặn nhằm kiểm soát, hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết, phải có giấy đi đường do cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xác nhận; thực hiện phát phiếu đi chợ 03 ngày/lần. xử phạt thật nghiêm các tổ chức, các nhân vi phạm

- Phối hợp tốt giữa các lực lượng: chính quyền, công an, y tế, quân đội … trong truy vết, xét nghiệm kịp thời. Khi tổ chức xét nghiệm thì phải kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân cho đến khi có kết quả xét nghiệm

- Thực hiện tốt việc đảm bảo y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các khu vực, địa bàn phong tỏa, cách ly y tế.

-Chủ động khảo sát, chuẩn bị kích hoạt các khu cách ly khi cần thiết.

Thứ 5: Đối với ngành y tế:

- Tiếp tục rà soát, bổ sung các kịch bản sát, đúng để ứng phó với từng mức độ diễn biến dịch trong thời gian đến, đáp ứng nhu cầu điều trị F0 xảy ra trên địa bàn tỉnh (dự lường trên 2.000 giường bệnh).

- Quán triệt các cơ sở y tế (công, tư) tuyệt đối đảm bảo an toàn trong xét nghiệm, khám và điều trị bệnh;.

- Tăng cường khả năng, năng lực xét nghiệm và tăng cường lực lượng chống dịch, làm không kể ngày đêm (Khu công nghiệp Quảng Phú làm cả đêm đến 3h sáng để cho kết quả, sàn lọc F0; các lực lượng đã rất nỗ lực, cố gắng; tôi chia sẻ những khó khăn, vất vả cùng các đồng chí.)

- Tham mưu UBND phân bổ vaccine và tổ chức tiêm kịp thời theo kế hoạch đề ra;đảm bảo an toàn, đúng đối tượng theo quy định.

Thứ 6: Các lực lượng y tế, công an, quân đội phải chủ động phối hợp, thường xuyên, kịp thời nắm tình hình, tham mưu chính quyền triển khai có hiệu quả các phương án theo kế hoạch.

Thứ 7: Nhân kỳ họp HĐND hôm nay, tôi chia sẻ khó khăn đối với ngành giáo dục: UBND tỉnh đã giao cho Sở Giáo dục - Đào tạo chủ động có kế hoạch và phương án giảng dạy để chủ động, linh hoạt thực hiện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến của dịch Covid-19 tại địa phương; huy động các nguồn lực tăng cường cho các nhà trường về hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết để tổ chức hiệu quả việc dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình.

Lãnh đạo tỉnh, cá nhân tôi rất thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn mà ngành giáo dục tỉnh nhà khi bước vào năm học mới trong điều kiện như hiện nay, nếu như phải học trực tuyến thì sẽ có khó khăn: hạ tầng công nghệ thông tin của chúng ta chưa đảm bảo, điều kiện của mỗi gia đình các em khác nhau, không phải gia đình nào cũng có đầy đủ máy móc, phương tiện;

Đối với các bạn nhỏ thì các phụ huynh phải cần ở bên cạnh để hướng dẫn, hỗ trợ, ít nhiều ảnh hướng đến công việc của phụ huynh.

Sau ngày 13/9/2021, tùy vào tình hình, diễn biến của dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có quyết định cụ thể các địa phương, đơn vị dạy học trực tiếp và trực tuyến bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả;

- Ban Tuyên giáo, các cơ quan báo, chí tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chủ động thông tin các chủ trương, quy định của Trung ương, của tỉnh để mọi người dân hiểu, chia sẻ, đồng thuận chấp hành.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức tốt công trác tuyên truyền, vận dồng, nhất là việc tổ chức và tham gia tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ cho nhân dân đang bị ảnh hưởng, nhất là đối với các địa phương, khu vực phong tỏa, vùng khó khăn.

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Thưa cử tri và nhân dân toàn tỉnh

Cuộc chiến với đại dịch Covid-19 vẫn đang ở trong giai đoạn phức tạp. Song, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của Nhân dân toàn tỉnh và đặc biệt là sự đóng góp công sức của đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng công an, quân đội nơi tuyến đầu chống dịch, tôi tin tưởng chúng ta sẽ đoàn kết vượt qua khó khăn này.

Kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp; đề nghị các cấp, các ngành tổ chức thực hiện các nghị quyết đạt kết quả cao.

Cuối cùng xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá XIII.

Xin trân trọng cảm ơn!