Ghi nhận tại tâm dịch xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi

(Baoquangngai.vn)- Sau khi liên tiếp ghi nhận các ca Covid-19, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi đã áp dụng lệnh phong tỏa toàn bộ xã Nghĩa An, yêu cầu người dân "ai ở đâu, ở yên đó". Đồng thời, ngành y tế cũng khẩn trương triển khai xét nghiệm toàn dân để khoanh vùng, truy vết, không bỏ sót yếu tố dịch tễ ngoài cộng đồng.

Sau 2 ngày tạm phong tỏa để xét nghiệm cộng đồng, đến ngày 2/9, toàn bộ xã Nghĩa An với hơn 4.700 hộ (hơn 19.400 nhân khẩu) được áp dụng lệnh phong tỏa chính thức. Trong thời gian này, người dân phải thực hiện triệt để nguyên tắc "ai ở đâu, ở yêu đó".

Khẩn trương xét nghiệm để truy vết, dập dịch

Thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An vừa ghi nhận 7 ca mắc covid-19. Công tác truy vết các F1, F2 liên quan tới các ca bệnh này đang được ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương. Tất cả 800 hộ dân trong thôn được rà soát, khai thác thông tin có liên quan tới yếu tố dịch tễ của các ca bệnh. Chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng để phối hợp với ngành y tế triển khai nhanh công tác truy vết.

Đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc Covid-19 để sớm khoanh vùng, dập dịch tại xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi)

Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Nghĩa An Trương Trần Thế Thương cho biết, ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính của ca bệnh, công tác phối hợp truy vết được thực hiện ngay trong đêm. Sau khi cách ly tập trung toàn bộ F1,chúng tôi tiếp tục mở rộng truy vết tất cả các F2, F3 liên quan để sớm khoanh vùng.

"Những gia đình chưa đi lấy mẫu xét nghiệm phần lớn là người già hoặc con nhỏ, di chuyển đến nơi tập trung lấy mẫu gặp nhiều khó khăn. Do đó, địa phương đang phối hợp với ngành y tế tổ chức các tổ lấy mẫu di động đến từng khu dân cư để đảm bảo 100% người dân xã Nghĩa An được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19". Chủ tịch UBND xã Nghĩa An Phạm Thị Công Xã Nghĩa An có trên 19 nghìn dân. Mật độ dân cư đông, nên các biện pháp chống dịch đang được thực hiện quyết liệt, với mục tiêu nhanh chóng kiểm soát nguồn lây tại cộng đồng. Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Trung tâm Y tế TP.Quảng Ngãi) Lê Văn Trung cho biết, dịch đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Trung tâm Y tế TP.Quảng Ngãi đang triển khai phối hợp với các lực lượng truy vết tất cả các trường hợp liên quan đến ca bệnh; đẩy mạnh công tác xét nghiệm toàn dân để nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Qua 3 ngày triển khai lấy mẫu sàng lọc, đã có hơn 11 nghìn người dân trong xã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Chính quyền địa phương đang tích cực tuyên truyền, vận động hơn 8 nghìn người còn lại chấp hành việc lấy mẫu để có thể sớm kiểm soát nguồn lây trong cộng đồng.

Trên địa bàn xã Nghĩa An đang triển khai 13 chốt chặn nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng dịch trong khu vực phong tỏa.

Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm lệnh giãn cách xã hội

Đến chiều 3/9, xã Nghĩa An ghi nhận 23 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng ở 5/6 thôn. Trong đó, có 2 ca liên quan tới chùm ca bệnh của Chi nhánh Công ty Hoya Lens tại Quảng Ngãi và 21 ca bệnh ngoài cộng đồng tại thôn Tân An chưa rõ nguồn lây. Do đó, lệnh giãn cách toàn xã được khẩn trương thực hiện để nhanh chóng kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Trong ngày đầu thực hiện lệnh giãn cách, hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm việc ở yên trong nhà và phối hợp khai báo y tế. Bà Đỗ Thị Thanh Kiều, ở thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An chia sẻ: Cả nhà tôi đã đi lấy mẫu xét nghiệm và may mắn là tất cả đều đã âm tính. Nhưng không vì vậy mà gia đình tôi chủ quan. Hiện dịch bệnh đã xuất hiện ở địa phương rồi, nên tôi cũng chỉ ở trong nhà, tránh tiếp xúc với người ngoài.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc kiểm tra việc người dân chấp hành lệnh phong tỏa trên địa bàn xã Nghĩa An.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 13 chốt chặn trên địa bàn toàn xã Nghĩa An. Trong đó, có 2 chốt chặn quan trọng nhất nằm ở 2 cửa ngõ ra vào xã. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và ngành công an đã huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia trực chốt 24/24, giờ để đảm bảo không cho người dân trong khu vực phong tỏa ra ngoài.

“Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy xã Nghĩa An tập trung thực hiện tốt giải pháp 4 tại chỗ; huy động tất cả nguồn lực để thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa. TP.Quảng Ngãi đã thành lập tổ công tác phối hợp với các ngành liên quan trực tiếp theo dõi công tác phòng, chống dịch tại Nghĩa An. Đồng thời, tăng cường vận động người dân cùng tham gia công tác phòng, chống dịch, nhằm sớm bọc tách F0 ra khỏi cộng đồng và kiểm soát dịch hiệu quả trong 14 ngày tới”. Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi cho biết, Công an TP.Quảng Ngãi tăng cường lực lượng tham gia chốt chặn ở tất cả các cửa ngõ ra vào địa bàn xã Nghĩa An. Đồng thời, phối hợp với lực lượng quân sự thường xuyên tuần tra ở các tuyến đường sông, đường biển, nhằm ngăn chặn tình trạng người dân trong xã chèo thuyền, thúng sang xã khác. Đặc biệt, đảm bảo an ninh trật tự ở các khu phong tỏa, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm lệnh giãn cách; kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Trong sáng 3/9, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc đã đi kiểm tra và chỉ đạo khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch tại khu vực phong tỏa xã Nghĩa An. Bí thư Thành ủy Nguyễn Cao Phúc cho biết, TP.Quảng Ngãi đang siết chặt việc thực hiện lệnh giãn cách, tổ chức xét nghiệm toàn diện và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức lên cao nhất tại xã Nghĩa An.

Hỗ trợ rau xanh cho người dân trong khu vực phong tỏa xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi).

Để đảm bảo sinh hoạt bình thường của người dân trong 14 ngày phong tỏa, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 giao UBND TP.Quảng Ngãi phối hợp với Sở Công Thương và các siêu thị trên địa bàn tỉnh cung đầy đủ các mặt hàng lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Dựa trên danh mục lương thực, thực phẩm do siêu thị cung cấp, chính quyền địa phương sẽ gửi cho từng hộ gia đình ở Nghĩa An các phiếu mua hàng. Mỗi gia đình được khuyến cáo mua 1 lần để dùng trong 3 - 5 ngày. Hàng hóa, thực phẩm từ siêu thị sẽ được chuyển đến chốt kiểm tra y tế ở cửa ngõ vào xã, sau đó được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Nghĩa An triển khai phân luồng, tiếp nhận nhu yếu phẩm để đưa vào khu vực phong tỏa và phân phối cho các gia đình.

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại xã Nghĩa An. Trong 14 ngày tới, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thì ý thức chấp hành nghiêm lệnh giãn cách xã hội của mỗi người dân đóng vai trò quyết định vào sự thành công trong kiểm soát nguồn lây dịch Covid-19 tại địa phương này.

