Công ty Điện lực Quảng Ngãi

(Baoquangngai.vn)- Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang theo dõi sát thông tin về bão Conson (bão số 5), để kịp thời triển khai các phương án ứng phó, nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, hạn chế mất điện diện rộng, nhất là vùng ven biển, vùng đang trong thời gian cách ly, phong tỏa.

Tính đến 15h chiều 10/9, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã hoàn thành công tác triển khai ứng phó với bão Conson. Công ty đã phân công các bộ phận liên quan trực xử lý sự cố; chuẩn bị vật tư thiết bị phục vụ khắc phục sự cố do bão gây ra ngay sau khi điều kiện thời tiết cho phép. Chuẩn bị máy phát dự phòng để đảm bảo thông tin xuyên suốt; chằng néo những trụ điện có nguy cơ; dự phòng phương án bão kèm mưa lớn, lũ quét gây mất điện diện rộng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chuẩn bị đầy bị lương thực, thực phẩm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, nhân viên tham gia khắc phục sự cố...

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Quảng Ngãi họp trực tuyến triển khai các nhiệm vụ ứng phó với bão số 5

Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi Lê Hoàng Anh Dũng cho biết: "Rút kinh nghiệm trong công tác ứng phó với thiên tai trước đây, cán bộ và công nhân công ty tăng cường trách nhiệm trong rà soát, kiểm đếm, ghi nhận hình ảnh hiện trường theo diễn biến của bão để đề ra phương án ứng phó, khắc phục kịp thời. Việc khắc phục sẽ tập trung ưu tiên xử lý sự cố tại các phụ tải quan trọng, phụ tải cấp điện cho người dân trong vùng phong tỏa, khu cách ly tập trung và khu điều trị bệnh nhân Covid-19...

Nhân viên Điện lực Bình Sơn kiểm tra hệ thống cấp điện trước khi bão Conson đổ bộ vào.

Theo thông tin về bão Conson, vùng có lưới điện bị ảnh hưởng nhiều nhất là huyện Lý Sơn và các xã ven biển. Công ty yêu cầu điện lực các huyện, thị xã, thành phố phải chủ động ứng phó theo phương án tại chỗ là chính, vì thời điểm này việc di chuyển, huy động tăng cường hỗ trợ rất khó khăn do dịch Covid-19. Các điện lực cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, rà soát vật tư, thiết bị để kịp thời bổ sung, kiểm tra máy phát để bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các khu cách ly, bệnh viện dã chiến để chuẩn bị máy phát điện dự phòng tại các khu vực này.

Các điện lực, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phát quang hành lang tuyến để hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn lưới điện do vi phạm hành lang tuyến khi bão đổ bộ. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc có phương án, lên danh sách bố trí nhân lực cụ thể tham gia công tác khắc phục sự cố kịp thời. Đặc biệt, cần bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đơn vị đến hỗ trợ trong công tác khắc phục thiệt hại (nếu có) và đảm bảo thực hiện đầy đủ quy định về phòng, chống dịch của địa phương. Chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, phương tiện cơ giới, thông tin, thuốc y tế… tại các vùng có khả năng bị chia cắt do bão lụt.

Tin,ảnh: THANH NHỊ