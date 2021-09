Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh

(Baoquangngai.vn)- Sáng 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp để bàn giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tham dự cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến nay Quảng Ngãi ghi nhận 982 ca Covid-19. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên địa bàn TP.Quảng Ngãi với 4 ổ dịch mới xuất hiện trong 2 tuần qua. Mới nhất là ổ dịch tại tổ 1, phường Trần Hưng Đạo với 8 ca cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây. Ngành y tế đang nhanh chóng khoanh vùng, khống chế các ổ dịch này để tránh lây lan ra cộng đồng.

Ổ dịch tại xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều ca bệnh mới tại 5/6 thôn qua xét nghiệm tầm soát lần 3 và lần 4. Để nhanh chóng kiểm soát ổ dịch này, ngành y tế đang thực hiện kế hoạch xét nghiệm 3 ngày/lần đối với tất cả người dân ở thôn Tân An, Phổ Trung và Phổ Trường. Đồng thời, phối hợp với địa phương thực hiện các biện pháp bảo vệ “vùng xanh” còn lại ở xã Nghĩa An là thôn Tân Thạnh.

Quang cảnh cuộc họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vào sáng 13/9

Tại cuộc họp, các địa phương đề xuất UBND tỉnh quan tâm phân bổ vắc xin phòng Covid-19 để tiêm cho các đối tượng ưu tiên; cho chủ trương xét nghiệm tầm soát Covid-19 định kỳ tại những khu vực nguy cơ cao như các cảng cá, chợ dân sinh; đề nghị UBND tỉnh bổ sung kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch …

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhận định, qua 14 ngày áp dụng lệnh giãn cách xã hội, Quảng Ngãi đã cơ bản kiểm soát dịch Covid-19 về tổng thể. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng phải xử phạt ở mức cao nhất để răn đe tất cả các hành vi vi phạm. Những trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo gian dối sẽ bị xử phạt theo quy định.

Trong thời gian tới, Quảng Ngãi tiếp tục khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch do UBND tỉnh ban bành, trong đó chú trọng thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch, vừa phòng, chống lụt bão. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu đóng cửa tất cả các cảng cá trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 13/9 đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch.

Sở Y tế cần phối hợp với địa phương liên quan và Công an tỉnh khẩn trương điều tra, truy vết, xét nghiệm và phong tỏa kịp thời đối với các ổ dịch mới phát sinh, nhất là ổ dịch tại tổ 1, phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi). Tổ chức xét nghiệm 100% người dân trong khu vực phong tỏa, xét nghiệm diện rộng ở các vùng nguy cơ cao và sàng lọc Covid-19 ngẫu nhiên theo từng hộ gia đình để kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Các đơn vị y tế chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, tránh lây nhiễm chéo trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó ưu tiên hoàn thành việc tiêm phòng cho 100% giáo viên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Y tế tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh để hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã chi trả lương, chế độ cho đội ngũ nhân viên y tế.

Các địa phương trong tỉnh cần rà soát và cho ngừng hoạt động các khu cách ly tập trung có vị trí quá gần với các khu dân cư; phối hợp với ngành y tế, công an rà soát lại các phương án cách ly để thực hiện tổ chức cách ly y tế theo quy định đối với tất cả các trường hợp có yếu tố dịch tễ.

Trong thời gian chưa đưa phần mềm quản lý lái xe đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh đề xuất giải pháp quản lý phù hợp đối với đội ngũ lái xe đường dài. Sở GD&ĐT có trách nhiệm quản lý toàn diện công tác dạy và học trên địa bàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để quyết định hình thức dạy và học phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn cho học sinh. Sở TT&TT tổ chức tập huấn cho các đơn vị, cơ quan liên quan để triển khai thực hiện cấp giấy đi đường cho người dân theo hình thức quét mã QR code theo quy định mới của cấp trên.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Trà Phong (Trà Bồng) và toàn bộ TP.Quảng Ngãi trong 14 ngày tới. Trong đó, tiếp tục phong tỏa chặt tại xã Nghĩa An và các khu vực có ca F0 trên địa bàn thành phố. Các địa phương còn lại của tỉnh sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 hoặc trở về trạng thái “bình thường mới” tùy theo tình hình thực tế.

Hiện tình hình dịch trên địa bàn TP.Quảng vẫn đang rất phức tạp. Do đó, tất cả các sở, ngành, địa phương của tỉnh phải tăng cường nhân lực hỗ trợ TP.quảng Ngãi để kiểm soát dịch hiệu quả trong 14 ngày tới. TP.Quảng Ngãi cần chủ động các phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm trong thời gian phong tỏa, áp dụng nghiêm ngặt lệnh giãn cách xã hội ở khu vực có F0. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu, công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân cần phải được đẩy mạnh để góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Sắp tới, UBND tỉnh sẽ tổ chức đón khoảng 200 phụ nữ mang thai về từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các ngành chức năng phối hợp để tổ chức rà soát, lên danh sách, đón về và cách ly tập trung an toàn đối với những người này.

