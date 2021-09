Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh:

(Baoquangngai.vn)- Sáng 6/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh - Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp để bàn các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Dự họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Võ Phiên, Trần Phước Hiền và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại cuộc họp, Sở Y tế Quảng Ngãi nhận định tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp. Các ca bệnh phát hiện tại cộng đồng có lịch trình di chuyển phức tạp. Một số F1, F2 đã chuyển thành F0 làm phức tạp thêm công tác khống chế dịch.

Ngoài ổ dịch liên quan tới Chi nhành Công ty Hoya Lens tại Quảng Ngãi, ổ dịch ở xã Nghĩa An với nhiều ca bệnh liên tục được ghi nhận và đã có dấu hiệu lây lan ra KCN và các địa phương khác. Trong đó, đáng chú ý là ổ dịch mới tại Công ty TNHH Ten Trai, ở KCN Quảng Phú với 14 ca Covid-19 được ghi nhận vào sáng 6/9.

Ngành y tế đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh rà soát cách ly tập trung tất cả công nhân Công ty TNHH Ten Trai; khẩn trương khoanh vùng, sàng lọc, truy vết, xét nghiệm đối với tất cả công nhân, người lao động liên quan đến ổ dịch mới này.

Cuộc họp của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vào sáng 6/9.

Cũng theo ngành y tế, chùm ca bệnh ở xã Nghĩa An đã lây lan ra ngoài trước khi được phong tỏa. Do đó, cần rà soát và thực hiện các phương án cách ly đối với công dân, người lao động từng đến xã Nghĩa An. Ngành y tế đang tiến hành xét nghiệm sàng lọc Covid-19 lần 2 đối với hơn 19 nghìn người dân trong khu vực phong tỏa xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi).

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh cho biết, hiện 33 doanh nghiệp tại KCN Quảng Phú đang được phong tỏa để triển khai xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho toàn bộ công nhân, người lao động. Liên quan đến ổ dịch Công ty TNHH Ten Trai, Ban Quản lý yêu cầu UBND tỉnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức “nguy cơ rất cao” tại các địa phương có công nhân thuộc công ty này lưu trú.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhận định, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong khi đó, vẫn còn tình trạng người dân không chấp hành nghiêm về quy định giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Do đó, các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải quán triệt thực hiện nghiêm hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, phải dùng pháp luật để răn đe, xử lý hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Tất cả người dân trong khu vực phong tỏa đều phải được lấy mẫu sàng lọc Covid-19 để kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trường hợp nào không chấp hành việc xét nghiệm thì ngành y tế và chính quyền địa phương có trách nhiệm lập biên bản hành chính và bắt buộc đưa đi cách ly tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch đối với các phương tiện đánh bắt hải sản trên biển. Với phương tiện tàu cá đi biển dài ngày có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và không đi qua vùng dịch, các thuyền viên sau khi có kết quả xét nghiệm Realtime-PCR âm tính với vi rút SARS-CoV-2 thì được phép lên bờ về nơi cư trú.

Với các tàu cá từng đi qua vùng dịch, các ngư dân sau khi có kết quả âm tính sẽ được hỗ trợ chi phí để cách ly tập trung. Còn các tàu cá cố ý tắt thiết bị giám sát hành trình thì khi về bờ, tất cả các thuyền viên sẽ phải cách ly tập trung và tự trả chi phí. Lực lượng biên phòng cần tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền địa phương kiểm soát và xử lý triệt để các hành vi không chấp hành quy định phòng, chống dịch của ngư dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ các doanh nghiệp tại KCN Quảng Phú xử lý hàng hóa tồn kho trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch. Các công nhân, người lao động đang làm việc tại các KCN phải được quản lý chặt tại chỗ. Đảm bảo 100% doanh nghiệp trong KKT Dung Quất và các KCN tỉnh phải xét nghiệm toàn bộ công nhân, người lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tỉnh phối hợp với UBND TP.Quảng Ngãi triển khai xét nghiệm ngẫu nhiên trên địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Thống nhất phân bổ 10 nghìn liều vắc xin phòng Covid-19 để TP.Quảng Ngãi triển khai tiêm cho các đối tượng ưu tiên, người dân trong khu vực phong tỏa. Ưu tiên phân bổ vắc xin tiêm phòng Covid-19 cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu bố trí tiêm vắc xin không đúng đối tượng ưu tiên.

Sở TT&TT tỉnh có trách nhiệm khắc phục, hoàn thiện hệ thống truyền thanh ở cơ sở để kịp thời tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch; kết nối đường truyền trực tuyến từ tỉnh đến huyện, xã đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương xây dựng hệ thống phần mềm và đưa vào sử dụng trước ngày 15/9 để quản lý chặt chẽ đội ngũ lái xe đường dài đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Các địa phương chủ động trong việc thực hiện lệnh giãn cách xã hội, tiến hành phong tỏa, khoanh vùng và cho xét nghiệm ở những khu vực có nguy cơ cao, phát sinh ca F0…

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG