Chiều 5/9, có 10 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2

(Baoquangngai.vn)- Chiều 5/9, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong đó, tiếp tục có 5 ca thuộc chuỗi lây nhiễm Chi nhánh Công ty Hoya Lens tại Quảng Ngãi.

Trong các ca Covid-19 vừa ghi nhận, có 3 ca Covid-19 ở huyện Bình Sơn, là nhân viên Công ty Hoya Lens đã cách ly tập trung, gồm: 1 ca ở thôn Phú Long 2, xã Bình Phước và 2 ca ở thôn Quang Trung, xã Bình Chánh. 2 ca, gồm 1 ở xã Bình Hiệp (Bình Sơn) và tổ 1, phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi), là F1 của BN 423259 (nhân viên Công ty Hoya Lens), được ghi nhận dương tính với vi rút SARS-CoV-2, .

Chốt phong tỏa một cụm dân cư vì có ca Covid-19 tại xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi

Chiều cùng ngày, Sở Y tế cũng ghi nhận thêm 4 ca bệnh thuộc khu vực phong tỏa thôn Tân An, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi). Trong đó, có 2 người là F1 của BN 502187; 1 người là F1 của BN 487793 và 1 người là F1 của BN 460946. Ngoài ra, còn có 1 ngư dân ở thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) về từ tỉnh Quảng Trị, được phát hiện mắc Covid-19.

Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 769 ca Covid-19. Trong đó, 28 ca ở ổ dịch xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), 162 ca liên quan tới ổ dịch Chi nhánh Công ty Hoya Lens tại Quảng Ngãi (129 nhân viên công ty và 33 F1 liên quan).

