Chiều 10/9, có 7 ca Covid-19 liên quan tới ổ dịch xã Nghĩa An

(Baoquangngai.vn)- Chiều 10/9, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, tiếp tục ghi nhận thêm 7 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Tất cả 7 ca vừa được ghi nhận đều ở ổ dịch xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi). Trong đó, có 1 ca ở thôn Phổ An được phát hiện mắc Covid-19 qua xét nghiệm cộng đồng lần 2. Các ca còn lại là F1 của các ca bệnh đã được ghi nhận trước đó, cách ly tại Khu cách ly tập trung ở xã Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi), gồm 1 ca ở thôn Tân Mỹ, 2 ca ở thôn Phổ An và 3 ca ở thôn Phổ Trung.

Lấy mẫu sàng lọc Covid-19 cho người dân xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi)

Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 907 ca Covid-19. Trong đó, 36 ca liên quan tới ổ dịch tại KCN Quảng Phú, 86 ca tại ổ dịch xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) và 188 ca liên quan tới ổ dịch Chi nhánh Công ty Hoya Lens tại Quảng Ngãi.

Hiện toàn tỉnh đang cách ly tập trung 4.102 người, cách ly tại nhà 8.318 người. Quảng Ngãi đã tiêm phòng Covid-19 mũi 1 cho 104.777 người và mũi 2 cho 41.107 người.

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG