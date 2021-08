Sớm có hướng quản lý 339 ngư dân cập cảng Sa Huỳnh

(Baoquangngai.vn)- Hiện nay, có khoảng 339 ngư dân cập cảng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ). Tuy nhiên, việc triển khai các phương án cách ly để phòng dịch Covid-19 vẫn chưa có sự thống nhất giữa ngư dân và chính quyền địa phương.

Được biết, từ gày 5 – 14/8, tại cảng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) có 74 phương tiện tàu thuyền thuộc các phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, Phổ Khánh (TX.Đức Phổ) và các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, TP.Đà Nẵng... với 339 lao động.

Lực lượng biên phòng tuyên truyền và yêu cầu ngư dân chấp hành việc cách ly trên tàu.

Ngoài 3 lao động quê ở xã Ba Giang (Ba Tơ) mong muốn được rời tàu để đi cách ly tập trung (CLTT), số ngư dân còn lại (336 người) đề nghị được CLTT ngay trên tàu, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng theo dõi và giám sát y tế. “Tàu tôi cập cảng Sa Huỳnh từ ngày 5/8, đến nay đã 10 ngày và toàn bộ 6 người đều có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Vì vậy, tôi mong muốn chính quyền cho phép tôi cách ly đủ 14 ngày trên tàu. Sau đó lấy mẫu xét nghiệm, nếu kết quả âm tính thì tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày”, ngư dân Trương Thành Quang, TDP Thạch By 1 đề xuất.

Tiếp tế nhu yếu phẩm cho ngư dân cách ly trên tàu

Tuy nhiên, theo quy định của UBND tỉnh, ngư dân cập cảng là phải đưa CLTT có thu phí tại các cơ sở CLTT của địa phương. Trong khi đó, phường Phổ Thạnh hiện còn 4 TDP là Thạch By 1, Thạch By 2, Tân Diêm và Thạnh Đức 2 đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, nên phường chỉ kích hoạt được 2 khu CLTT tại điểm Trường Mầm non Long Thạnh 1 và Trường Tiểu học số 3 Phổ Thạnh (thuộc TDP Long Thạnh 1), để thực hiện CLTT 116 ngư dân. Do đó, với số công dân còn lại là 200 người, chính quyền địa phương chưa thể bố trí CLTT.

“Hiện nay, UBND phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng tuyên truyền, vận động ngư dân và các lao động ở yên trên tàu, chấp hành các quy định phòng, chống dịch; đồng thời yêu cầu các chủ tàu khẩn trương hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nước uống cho ngư dân”, Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh Nguyễn Văn Lượng cho biết.

Lấy mẫu xét nghiệm cho ngư dân

Theo Thượng úy Phan Vũ Tùng - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Đồn Biên phòng Sa Huỳnh thì điều đáng ngại hiện nay là lượng tàu thuyền khai thác hải sản của ngư dân trong và ngoài phường Phổ Thạnh trở về cảng cá Sa Huỳnh ngày càng gia tăng, vì dịch Covid-19 bùng phát ở các địa phương trong cả nước, nên ngư dân không thể cập cảng để bán sản phẩm. Chúng tôi kiến nghị các ngành chức năng sớm có hướng giải quyết cho số ngư dân và lao động đi biển đã cập cảng Sa Huỳnh từ ngày 5 – 14/8. Bởi đã và đang xảy ra tình trạng lao động trên các tàu đã về đến cửa biển hoặc cảng cá Sa Huỳnh trốn về nhà, vừa gây mất an ninh trật tự xã hội, vừa ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương.

Tin, ảnh: MỸ HOA