(Baoquangngai.vn)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, từ tháng 5 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận gần 47 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Có 1.241 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ, trong đó cấp tỉnh vận động hơn 45 tỷ đồng. Từ nguồn vận động này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ hơn 32 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương trong tỉnh, các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh; hỗ trợ người dân Quảng Ngãi đang mưu sinh tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam; hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; hỗ trợ lực lượng tuyến đầu...

Hội LHPN xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm để ủng hộ người dân TP.Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ bà con Quảng Ngãi và người dân ở TP.Hồ Chí Minh gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh... đã tiếp nhận trên 500 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm; 70 tấn gạo, hơn 20.000 hủ thực phẩm chế biến từ thịt, cá, mực... và gần 500 triệu đồng tiền mặt, do hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ. Toàn tỉnh đã tổ chức trên 50 chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm vào TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam để hỗ trợ cho nhân dân đang gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Phong trào ủng hộ đồng bào miền Nam thu hút nhiều tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia.

Có thể nói, với tinh thần “Hướng về đồng bào miền Nam”, trong suốt gần 2 tháng qua, nhiều hoạt động kêu gọi ủng hộ, đóng góp cho nhân dân các tỉnh phía nam được tổ chức rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ ở khắp các địa phương trong tỉnh.

Người dân Quảng Ngãi luôn chú đáo, tận tình trong việc chuẩn bị các nhu yếu phẩm để tặng đồng bào miền Nam.

Chính những hoạt động ý nghĩa này, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đang tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ kêu gọi vận động cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang… tham gia bằng tình cảm, trách nhiệm của mình để ủng hộ, đóng góp, chia sẻ với đồng bào TP.Hồ Chí Minh, giúp đồng bào miền Nam, giúp cho người dân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Những việc làm đó rất có ý nghĩa, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Tin, ảnh: T.THUẬN