Điều chỉnh biện pháp chống dịch đối với hoạt động vận tải hàng hóa

(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1265/QĐ-UBND về việc thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa từ vùng có dịch vào địa bàn tỉnh.

Cụ thể là, người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa khi vào địa bàn tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 còn hiệu lực. Nếu về từ vùng dịch sau đó lưu trú tại Quảng Ngãi để tiếp tục vận chuyển hàng hóa cho lần kế tiếp thì phải tự cách ly tại các điểm lưu trú do doanh nghiệp, chủ phương tiện đã đăng ký với công an cấp xã và chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát y tế của công an cấp xã, tổ Covid-19 cộng động. Trường hợp không tiếp tục vận chuyển hàng hóa thì phải khai báo y tế với y tế cơ sở để được hỗ trợ biện pháp y tế theo quy định.

Tăng cường kiểm soát y tế đối với các tài xế xe vận tải hàng hóa ra vào tỉnh để kiểm soát nguồn lây dịch Covid-19. Ảnh TL

Quá trình vận chuyển hàng hóa đến, về từ vùng dịch, lái xe phải cam kết chấp hành nguyên tắc 5K; xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi đi và khi trở về địa phương; thực hiện đúng hành trình vận chuyển, các điểm dừng, đỗ giao, nhận hàng và khai báo y tế trực tuyến, tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại địa điểm lưu trú do doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải đã đăng ký với công an cấp xã; hợp tác với lực lượng chức năng trong truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Lập sổ nhật ký hành trình phương tiện, ghi chép lại hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc (lưu trữ tối thiểu 15 ngày); không chở người về từ vùng dịch trái phép.

Đối với doanh nghiệp, chủ phương tiện hoạt động vận chuyển hàng hóa, phải ký bản cam kết phòng, chống dịch Covid-19 (theo mẫu quy định). Bản cam kết phải có xác nhận của công an cấp xã nơi đăng ký cho người trên phương tiện về lưu trú và được lập 2 bản (1 bản gửi công an cấp xã nơi lưu trú để phục vụ quản lý, kiểm tra, giám sát y tế; 1 bản giao lái xe mang theo để phục vụ kiểm tra, giám sát tại chốt kiểm tra y tế và trên đường vận chuyển).

Bố trí nơi lưu trú và có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc lưu trú của người trên phương tiện đã đăng ký với công an cấp xã; trước cổng nhà lưu trú phải đặt biển cảnh báo: “Địa điểm cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19”; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch Covid-19 lây lan ra ngoài cộng đồng do người trên phương tiện của mình gây ra.

PV