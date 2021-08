Công an tỉnh Quảng Ngãi phát động phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19

(Baoquangngai.vn)- Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Chiều 27/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề "Công an tỉnh Quảng Ngãi - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội".

Dự lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng; lãnh đạo Sở Y tế và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh.

Với chủ đề "Công an tỉnh Quảng Ngãi - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội" và phương châm “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ Công an nhân dân tiên phong đi đầu, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, trong đợt thi đua, Công an tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung như: Thực hiện hiệu quả các chủ trương, văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự; thi đua giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia; tích cực phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm sử dụng công nghệ cao; thi đua phát huy vai trò xung kích tuyến đầu, lá chắn phòng, chống dịch bệnh của lực lượng công an…

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại buổi lễ

Thông qua tổ chức phong trào thi đua đặc biệt để động viên, khích lệ, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi, chặn đứng dịch Covid-19; giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tính mạng và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Để phong trào thi đua đặc biệt có sức lan tỏa mạnh mẽ, Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi các cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để cùng với các cấp, các ngành và nhân dân đẩy lùi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh biểu dương và khen thưởng lực lượng Công an tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và làm tốt vai trò tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đề nghị lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội… Qua đó, góp phần cùng với các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch với mục tiêu đẩy lùi, kiểm soát và dập dịch trong thời gian sớm nhất để đưa Quảng Ngãi trở lại trạng thái bình thường, nhằm phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo và bảo vệ cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân.

H.P