Thi công cả ngày lẫn đêm công trình kè biển xã Bình Hải

(Baoquangngai.vn) - Tối 12.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã kiểm tra hiện trường tiến độ thi công Dự án kè chống sạt lở bờ biển thuộc thôn Phước Thiện, thôn An Cường thuộc xã Bình Hải (Bình Sơn). Đây là dự án đầu tư khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng triều cường xâm thực gây xói lở bờ biển.

Dự án kè chống sạt lở bờ biển thuộc thôn Phước Thiện, thôn An Cường, xã Bình Hải được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư khẩn cấp với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ.

Dự án do BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài tuyến kè hơn 1,3 km, trong đó tuyến kè thôn Phước Thiện dài hơn 900 m và tuyến kè thôn An Cường dài hơn 486 m.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kiểm tra tiến độ thi công tại hiện trường.

Dự án được khởi công vào tháng 5.2021. Các nhà thầu đang triển khai 8 tổ thi công theo 3 ca làm việc liên tục 24/24 giờ. Phấn đấu đến cuối tháng 6.2021, công trình kè cao hơn mặt nước biển, đề phòng thời tiết xấu ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Đến nay, công trình đã đạt khoảng 20% khối lượng.

Phó Giám đốc Dự án do BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, ông Trần Trung Tín cho biết, để tổ chức thi công an toàn trong ca đêm, BQL Dự án yêu cầu các đơn vị thi công đảm bảo về cường độ chiếu sáng trên công trình, công nhân phải mặc đồ bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn. Công trình đang được các đơn vị thi công nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào cuối tháng 8.2021.

Các đơn vị thi công đang thi công cả ngày lẫn đêm để kịp tiến độ.

Kiểm tra tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đánh giá cao trách nhiệm của chủ đầu tư, các đơn vị thi công. Phó Chủ tịch UBNB tỉnh lưu ý, 2 tuyến kè này thi công theo diện khẩn cấp, chủ đầu tư phải giám sát kỹ, kịp thời xử lý những phát sinh vướng mắc để đảm bảo tiến độ. Quá trình thi công phải đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng và an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư tranh thủ thời tiết thuận lợi nhất là vào ban đêm thủy triều rút để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời lưu ý đến bảo hộ lao động, an toàn tính mạng trong công tác thi công. Nếu có bất lợi về thời tiết thì nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát phải có biện pháp bù tiến độ thi công, đảm bảo dự án về đích đúng tiến độ.

