Qũy vắc xin phòng dịch Covid-19

(Baoquangngai.vn)- Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19 là một quỹ đặc biệt, nên thu hút sự ủng hộ của rất nhiều tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và toàn dân Việt Nam.

Quỹ này do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập và giao Bộ Tài chính quản lý, phối hợp cùng Bộ Y tế thực hiện, mục đích cao nhất của Quỹ này là góp phần cùng Nhà nước Việt Nam đưa vắc xin về Việt Nam, nghiên cứu và sản xuất vắc xin của Việt Nam để phòng dịch Covid-19 cho toàn dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa và chứng nhận cho các cá nhân, tổ chức đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19

Mục đích của Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19 lớn lao như vậy, khả năng quyên góp tài chính rất to lớn, nên yêu cầu bảo toàn Quỹ, công khai minh bạch và sử dụng tiền Quỹ đúng mục đích là yêu cầu cần thiết, nhằm phát huy tối đa mục đích cao đẹp của Quỹ này. Vì đây là Quỹ do toàn dân Việt Nam, cả trong và ngoài nước cùng đóng góp, vì an toàn sinh mạng cho toàn dân Việt Nam, nên trách nhiệm của cơ quan chủ quản Quỹ là Bộ Tài chính là rất lớn.

Vì thế, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 02.6.2021 hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo đó, Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19 được sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng dịch Covid-19.

Còn nhớ, cách đây đúng hơn 75 năm, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công và Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa thành lập, Chính phủ do Hồ Chủ tịch đứng đầu đã tổ chức và kêu gọi toàn dân ủng hộ tài chính cho Quốc gia trong “Tuần lễ Vàng”. Ngày đó, toàn dân Việt Nam, nhất là những người giàu đã xung phong ủng hộ hết mình cho Chính phủ Cụ Hồ, với mục đích tái thiết và phòng thủ quốc gia.

Sau hơn 75 năm, Việt Nam lại phải đương đầu với một “loại giặc” nguy hiểm khác: “giặc Covid-19”. Tình hình và điều kiện sau hơn 75 năm của Nhà nước Việt Nam đã hoàn toàn khác, nhưng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tự hào Việt Nam thì không khác. Chính vì vậy, khi Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19 vừa ra đời đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của toàn dân Việt Nam, giống như tinh thần người Việt Nam đã ủng hộ “Tuần lễ Vàng” hơn 75 năm về trước.

Với người Việt Nam, dù sống ở trong nước hay ở đâu, mỗi khi nghe đến từ “giặc” là tự động siết chặt hàng ngũ, sẵn sàng chống giặc ở mức cao nhất. Bây giờ, với dịch Covid-19, tinh thần “Chống dịch như chống giặc” lại một lần nữa khiến người Việt Nam đoàn kết lại, giúp nước và giúp nhau, khiến hai chữ “đồng bào” trở nên thiêng liêng và gần gũi.

Việt Nam là đất nước không giàu, tiềm lực y tế chưa đủ mạnh, nhưng vì sao cho tới nay vẫn là quốc gia đứng hàng đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 ? Chính vì dân Việt Nam đoàn kết, lực lượng trực tiếp chiến đấu chống Covid-19 của Việt Nam sẵn sàng xả thân, dám hy sinh và hết mình làm nhiệm vụ chống dịch.

Khắp đất nước đã dàn trận, mọi địa phương đều quyết tâm chống “giặc Covid-19”, và người Việt Nam thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, chia sẻ cùng nhau từ miếng ăn đến tiền bạc, từ ủng hộ tinh thần đến ủng hộ vật chất. Bây giờ, khi Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19 chính thức ra đời, thì đó là kết quả của tinh thần nhân dân quyết tâm cùng Chính phủ chống dịch bệnh, tất cả vì cuộc sống bình yên của nhân dân, vì sự phát triển và cường thịnh của đất nước.

Chính vì thế, yêu cầu bảo quản và sử dụng Quỹ này đúng mục đích nhất, trong sáng nhất, hiệu quả nhất là yêu cầu tối thượng. Đây cũng là vì danh dự quốc gia, vì lòng biết ơn tất cả những đóng góp của toàn dân, vì mục tiêu thắng “giặc Covid-19”.

