Để giữ mạch tăng trưởng

(Báo Quảng Ngãi)- Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 5 của Quảng Ngãi vẫn tăng 5,4% so với tháng 4 và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4,2% so với cùng kỳ. Đây là con số khả quan và hết sức ý nghĩa, vì sản xuất công nghiệp vẫn duy trì và tăng trưởng, thì doanh nghiệp mới duy trì việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

Có được điều này một phần do trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này, Quảng Ngãi mới có 1 ca mắc Covid-19 (bệnh nhân 3067 đã xét nghiệm âm tính lần 3 với vi rút SARS-CoV-2 và đã xuất viện). Bên cạnh đó, việc giãn cách xã hội chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi). Điều này càng cho thấy, chỉ khi nào kiểm soát tốt dịch bệnh, thì mọi hoạt động của đời sống xã hội nói chung và sản xuất công nghiệp nói riêng mới diễn ra bình thường.

Cũng chính điều này mà cuối tháng 5 vừa qua, khi tình hình lây nhiễm Covid-19 trong các KCN ở hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh khá phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo khẩn trương thực hiện phòng, chống Covid-19 tại KKT Dung Quất và các KCN, các doanh nghiệp. Bởi đây là khu vực có vai trò quyết định trong việc tăng trưởng và phát triển của Quảng Ngãi, nhưng cũng là khu vực có nguy cơ cao trong việc lây nhiễm Covid-19, nếu xảy ra trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chúng ta cần phải phòng ngừa từ sớm, từ xa. Phải tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 với những kịch bản ứng phó thật cụ thể, chi tiết và dự lường, tổ chức diễn tập tình huống xuất hiện ca dương tính (F0). Với các doanh nghiệp, người quản lý phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện phòng, chống dịch trong đơn vị. Riêng những trường hợp không tuân thủ quy định phòng, chống dịch, không đảm bảo an toàn, thì sẽ bị xem xét dừng hoạt động.

Rõ ràng, khi tình hình cung ứng vắc xin Covid-19 vẫn còn khó khăn (cả nhập khẩu lẫn nguồn cung trong nước), diễn biến dịch Covid-19 vẫn hết sức phức tạp, thì việc chủ động, linh hoạt, sáng tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch là hết sức cần thiết. Trong đó, cần tổ chức lại sản xuất tại các doanh nghiệp, các KCN, KKT đảm bảo an toàn, phù hợp và hiệu quả. Mục tiêu hướng đến là không để đứt gãy chuỗi sản xuất, lưu thông hàng hóa, nhằm đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Bởi có tăng trưởng và phát triển, thì chúng ta mới có nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, đồng thời đảm bảo cho đầu tư và phát triển của tỉnh, cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Hoàng Hà