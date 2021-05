Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ

(Baoquangngai.vn)- Chiều 25.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của thị xã năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Thị ủy Đức Phổ, 6 tháng đầu năm 2021, ước tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 11.430 tỷ đồng, đạt 40,7% kế hoạch, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2020. Đã trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt 6 Đồ án quy hoạch phân khu trung tâm các phường nội thị của thị xã; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 91,362 tỷ đồng, đạt 52% so với kế hoạch vốn năm 2021; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 111,6 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ, đạt 39,14% so với dự toán năm.

Các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Chính sách lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo tiếp tục được chú trọng; ước tạo việc làm mới và tăng thêm việc làm cho hơn 4.200 lao động, đạt 47,7 kế hoạch năm. Quốc phòng, an ninh, công tác nội chính được đảm bảo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện tốt. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chị thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sát với tình hình thực tế của địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Việc điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp sau Đại hội được tập trung thực hiện; từ năm 2020 đến nay, đã điều động 9 trường hợp, điều động và bổ nhiệm 6 trường hợp, giới thiệu ứng cử 2 trường hợp, bổ nhiệm lại 7 trường hợp. Đã hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị uỷ và các chức danh lãnh đạo thị xã, nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021- 2026;... Công tác phát triển đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được quan tâm.

Để xây dựng và phát triển thị xã Đức Phổ trở thành trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, dịch vụ phía Nam của tỉnh, tại buổi làm việc Ban Thường vụ Thị uỷ Đức Phổ đề nghị Thường trực Tỉnh uỷ xem xét có Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thị xã Đức Phổ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, sớm đưa thị xã Đức Phổ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thị ủy cũng đề nghị tỉnh xem xét, bổ sung thêm biên chế hành chính cho thị xã Đức Phổ. Quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư, xây dựng một số công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Quan tâm đầu tư hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư vào Khu Công nghiệp Phổ Phong để tạo động lực phát triển KT- XH của thị xã Đức Phổ...

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia thảo luận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã tham gia thảo luận, trả lời một số kiến nghị, đề xuất của Thị ủy Đức Phổ và nêu lên những gợi mở, định hướng phát triển trong thời gian tới của thị xã Đức Phổ trên nhiều lĩnh vực liên quan đến phát triển KT- XH, thu hút đầu tư,, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; an ninh trật tự, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận sự nỗ lực của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phố cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Đức Phổ lần thứ XXI đề ra.

Tiếp tục thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực. Quan tâm kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, thị xã Đức Phổ cần phải chuẩn bị tốt cho nhân sự của chính quyền tại Kỳ họp HĐND lần thứ nhất và nội dung trong Kỳ họp HĐND lần thứ hai để tổ chức thành công 2 kỳ họp quan trọng này. Chú trọng và nâng cao vai trò của công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận và các hội đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội.

Tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế để xây dựng thị xã có kinh tế phát triển bền vững, kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa- xã hội phát triển toàn diện.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi làm việc

Trong phát triển đô thị Đức Phổ, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, Đức Phổ cần dựa vào 3 trục trung tâm lớn gồm: Trục trung tâm thứ nhất là khu vực trung tâm của thị xã; trục trung tâm thứ 2 là khu vực phía Nam ở Sa Huỳnh và trục trung tâm thứ 3 là khu vực phía Bắc ở Trà Câu để có định hướng phát triển phù hợp. Đồng thời, tập trung xây dựng kế hoạch tài chính- ngân sách 5 năm nhằm xác định được nguồn lực và kế hoạch đầu tư công để triển khai đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã Đức Phổ. Cùng với đó, các chương trình, dự án đề ra phải phù hợp quy hoạch phát triển KT- XH và có tính lan tỏa.

Với điều kiện nguồn lực hiện nay, để phát triển đô thị Đức Phổ, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng gợi mở một định hướng để thị xã Đức Phổ quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể như, chú phát triển hạ tầng giao thông theo hướng ưu tiên kết nối với mạng lưới giao thông tỉnh, giao thông vùng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các trục giao thông chính; các khu đô thị mới gắn với các khu tái định cư phải đầu tư bài bản, chất lượng và gắn với chỉnh trang đô thị; phát triển hài hòa giữa nội thị và ngoại thị; phát triển hệ thống hạ tầng xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã;…

Bên cạnh đó, Đức Phổ cần phát huy lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên và các di tích văn hóa, lịch sử, sinh thái để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển; phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là du lịch để đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, thúc đẩy phát triển KT- XH của thị xã...

N.ĐỨC