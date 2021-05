Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dự Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19

(Baoquangngai.vn)- Sáng 29.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên cùng lãnh đạo sở ngành liên quan đã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì.

Đợt dịch thứ 4 từ ngày 27.4 đến nay, cả nước ghi nhận 3.805 ca covid-19. Trong đó, có 3.594 ca ghi nhận trong nước. Đã điều trị khỏi 182 ca, hiện đang điều trị 3.611 ca và ghi nhận 12 ca tử vong. Hiện tại, Quảng Ngãi là 1 trong 8 tỉnh qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, công tác truy vết, cách ly được thực hiện gấp rút. Theo nhận định của Bộ Y tế, tại Bắc Ninh, Bắc Giang dịch bệnh diễn biến phức tạp, dịch bùng phát với số ca mắc cao, dự báo lây lan trong khu công nghiệp và ra cộng đồng. Các trường hợp mắc mới sẽ tiếp tục được ghi nhận do nguồn lây tồn tại trong thời gian dài, phạm vi rộng nhưng cơ bản tình hình dịch bệnh tại 2 địa phương đang cố gắng từng bước kiểm soát.

Quảng cảnh cuộc họp trực tuyến bàn giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 ở đầu cầu Quảng Ngãi vào sáng 29.5

Một số địa phương, đặc biệt tại các đô thị tập trung đông người như Hà Nội, TP.HCM có thể vẫn tiếp tục ghi nhận các ổ dịch rải rác, các chùm ca bệnh trong cộng đồng do nhiều nguồn lây chưa được phát hiện, kiểm soát từ các ổ dịch cũ. Đến ngày 27.5, toàn quốc đã hoàn thành việc triển khai tiêm chủng đợt 1, đợt 2 với hơn 1 triệu người được tiêm vắc xin Covid-19. Trong đó, có 42 nghìn người tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Bộ Y tế yêu cầu 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang cần tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch để đảm bảo nhà cách ly với nhà, người cách ly với người; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định. Tiếp tục “phong tỏa, khóa cứng, đóng băng” các khu dân cư tập trung đông công nhân mà hiện nay đang là ổ dịch nóng. Thực hiện nghiêm nội bất xuất, ngoại bất nhập và cách ly ngăn chặn lây lan bên trong ổ dịch.

Tỉnh Bắc Giang chủ động và xây dựng phương án đáp ứng chống dịch với 5 nghìn ca nhiễm, tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch đối với 3 nghìn ca nhiễm. Các tỉnh, thành phố còn lại quản lý chặt chẽ các trường hợp đi về từ các khu vực, địa điểm có dịch. Đẩy mạnh hoạt động các tổ Covid cộng đồng; xét nghiệm sàng lọc chủ động với những người có nguy cơ tại các cơ sở khám, chữa bệnh, các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch như: Y tế, công an, quân đội đã tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch trong thời gian qua. Thủ tướng nhận định, hiện dịch lây lan nhanh và chuyển biến ở mức độ nặng hơn so với các đợt dịch trước. Trong khi đó, một số địa phương còn chưa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; ý thức một số người dân chưa cao trong việc thực hiện cách ly, khai báo y tế. Tình trạng này càng khiến dịch diễn biến thêm phức tạp.

Thủ tướng Phạm Minh chính yêu cầu các địa phương phải bám sát tình hình, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch toàn diện, tích cực và hiệu quả. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực về vật chất, trang thiết bị và con người để nhanh chóng dập dịch ở các điểm nóng về dịch Covid-19. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách sáng tạo, linh hoạt vào từng điều kiện cụ thể của địa phương. Tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách để tập trung dập dịch.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện chiến lược tiêm vắc xin trong cả nước, phối hợp hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công dập dịch. Trong đó, tấn công là chính, đột phá, phòng ngừa là cơ bản, chiến lược thường xuyên và lâu dài. Không lơ là, chủ quan mất cảnh giác khi chưa có dịch. Cũng không lo sợ, mất bình tĩnh khi có dịch. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương và khen thưởng kịp thời trong quá trình triển khai công tác phòng chống dịch.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong cuộc chiến chống dịch lần này, mục tiêu chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân phải được đặt lên trên hết. Do đó, cả nước phải kiểm soát, đẩy lùi, dập tắt dịch bệnh một cách nhanh chóng, kịp thời, nhất là ở các địa bàn trọng điểm như Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.Hồ Chí Minh, các khu công nghiệp. Tập trung phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong xã hội. Đảm bảo kết thúc năm học 2020-2021 trong điều kiện an toàn, rút gọn. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân, nhất là người đứng đầu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm để thực hiện công tác phòng, chống dịch một cách sáng tạo và hiệu quả.

Cả hệ thống chính trị phải phát huy những kết quả đã đạt được trong các đợt chống dịch trước để đẩy mạnh hơn nữa trên cơ sở bám sát thực tiễn để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả với tinh thần chống dịch như chống giặc. Lấy người dân là trung tâm và chủ thể trong công tác phòng, chống dịch để đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nhân dân cùng phòng, chống dịch hiệu quả. Các địa phương cần nắm chắc và dự báo được tình hình để áp dụng các biện pháp phù hợp. Mỗi cá nhân phải ý thức được rằng, tự bảo vệ mình chính là đang bảo vệ cộng đồng. Cả nước cùng đồng lòng chống dịch trên tinh thần đoàn kết dân tộc, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh…

Tin, ảnh: Thanh Phương