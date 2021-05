Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp- Thành công như kỳ vọng

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 28.5, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh đã tổ chức Phiên họp thứ V để báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức thành công và thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

Tổng số lượng cử tri đi bầu trên địa tỉnh đạt tỷ lệ 99,71%; có 1.064 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%; có 127 đơn vị hành chính cấp xã cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%; có 2 đơn vị hành chính cấp huyện cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100% (huyện Sơn Tây và Lý Sơn).

Tại 1.182 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, các cử tri tham gia đi bầu cử đều rất phấn khởi, hăng hái với ý thức trách nhiệm cao; nhân dân kỳ vọng và đặt niềm tin rất cao đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cử tri ở các địa phương phấn khởi đi bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu

Các điều kiện vật chất- kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử chu đáo, đầy đủ, chặt chẽ theo kế hoạch. Việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu đảm bảo đúng quy định. Cử tri đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thực hiện đúng các quy định về những biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19.

Giao thông, thông tin liên lạc được thông suốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu được đảm bảo an toàn.

Công tác an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid- 19 tại các khu vực bỏ phiếu được đảm bảo

Theo kết quả sơ bộ, cử tri trong tỉnh đã bầu đảm bảo số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh là 7 đại biểu trúng cử; đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 53 đại biểu trúng cử. Số lượng đại biểu trúng cử đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định.

Tỉnh Quảng Ngãi không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp trên mọi phương diện và an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử, sự vào cuộc chỉ đạo quyết liết của các thành viên trong Ban Chỉ đạo Bầu cử, UBBC tỉnh, các Tiểu ban phục vụ và việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử của các cấp, các ngành, địa phương. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực của công tác tuyên truyền và sự đóng góp của các lực lượng vũ trang, Y tế,... vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBBC tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu cơ quan Thường trực và Tổ giúp việc UBBC tỉnh khẩn trương hoàn thành tất cả hồ sơ, biên bản và các nhiệm vụ còn lại của cuộc bầu cử để báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia theo đúng thời gian quy định.

Trong sáng nay (28.5), Quảng Ngãi cũng sẽ công bố danh sách 53 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026. Thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ có cuộc họp đánh giá công tác tổ chức triển khai bầu cử trên địa bàn tỉnh để rút kinh nghiệm cho những lần bầu cử sau .

N.ĐỨC