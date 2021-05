Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh làm việc với UBND huyện Lý Sơn

(Baoquangngai.vn)- Ngày 28.5, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã làm việc với UBND huyện Lý Sơn về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trong thời gian qua và chỉ đạo một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Tham dự có các lãnh đạo sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của UBND huyện Lý Sơn, tổng giá trị sản xuất trong 6 tháng đầu năm ước đạt trên 1.000 tỉ đồng, giảm 0,96% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 45,4% kế hoạch năm. Diện tích tỏi vụ đông xuân trồng đạt 325 ha, năng suất ước đạt trên 124 tạ/ha, tăng 33,6 tạ/ha, sản lượng ước đạt hơn 4.000 tấn, tăng hơn 1.000 tấn so với năm trước. Diện tích hành trồng ước đạt 153 ha, sản lượng ước đạt 1.500 tấn. Sản lượng thuỷ sản ước đạt 17.700 tấn, giảm 2,9% so với cùng kì năm 2020.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 75,4% dự toán năm. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đang đề nghị Trung Ương công nhận huyện Lý Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai thực hiện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 và tiếp tục thực hiện năm 2021. Thu nhập bình quân của người dân đạt 45 triệu đồng/người/ năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 4,9%.

Do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, lượng khách đến với Lý Sơn giảm mạnh, ước đạt 39.394 lượt người, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 68,2% so với cùng kỳ 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra tại Khu dân cư Đồng Rừng

Tại buổi làm việc, UBND huyện Lý Sơn đề xuất với lãnh đạo tỉnh nghiên cứu, xem xét cho lấn biển, mở rộng diện tích để phát triển kinh tế và quy hoạch đất ở cho người dân. Huyện cũng đề nghị UBND tỉnh có chính sách đặc thù tăng mức hỗ trợ cho ngư dân khi bị thiên tai, hoạn nạn để khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển; nước ngọt dùng trong sinh hoạt trên đảo đang thiếu trầm trọng nên đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng dự án cung cấp nước ngọt trên đảo; hỗ trợ kinh phí tôn tạo các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Sau khi giải thể chính quyền cấp xã, số cán bộ, công chức cấp xã đã được phân công tạm thời về huyện nhưng biên chế vẫn chưa được bổ sung.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh đã tham gia góp ý, làm rõ những vướng mắc mà huyện Lý Sơn nêu lên và gợi mở hướng phát triển cho huyện Lý Sơn trong thời gian. Trong đó, chính quyền Lý Sơn phải rà soát, quản lí chặc chẽ đất công, ngăn chặn tình trạng sang nhượng đất nông nghiệp trái phép; tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư, tránh đầu tư manh mún thiếu quy hoạch; kiểm soát chặc chẽ việc khai thác nước ngầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với UBND huyện Lý Sơn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá cao sự phát triển toàn diện của huyện Lý Sơn trên tất cả các lĩnh vực. Hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, chất lượng đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trước mắt cũng như lâu dài. Đời sống của người dân ngày một nâng cao, ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày một tốt hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh khi triển khai trên địa bàn huyện Lý Sơn đều hướng đến mục tiêu, vì một Lý Sơn phát triển mạnh mẽ, bền vững, vì cuộc sống của người dân Lý Sơn ngày một tốt hơn.

Thời gian đến Lý Sơn phải bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII để cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội cho từng năm và trong 5 năm đến.

Rà soát lại một cách cụ thể về quy hoạch Lý Sơn, tập trung quy hoạch cho giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị Lý Sơn. Xây dựng kế hoạch tài chính trong 5 năm đến để có cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đ.TƯƠI