Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn

(Baoquangngai.vn)- Sáng 16.3, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua; phương hướng nhiệm vụ về phát triển KT- XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của huyện năm 2021 và những năm tiếp theo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã báo cáo khái quát kết quả công tác năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 và các kiến nghị, đề xuất của Bình Sơn với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, trong năm 2020, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025. Sau đại hội, đã kịp thời ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; chỉ đạo xây dựng các nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; thực hiện việc bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Bí thư Huyện ủy và Phó Bí thư Huyện ủy đã gặp gỡ, tiếp dân theo mô hình ‘Nghe dân nói, nói dân tin' được 11 lượt/14 công dân, với 27 vụ việc và đã chỉ đạo giải quyết; tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân các địa phương về nông thôn mới và công tác quản lý đất đai.

Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào thực chất, có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường.

Về lãnh đạo phát triển KT- XH đạt và vượt 10/16 chỉ tiêu. Văn hóa- xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực. Chính sách an sinh xã hội được chú trọng triển khai thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,57%. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn được giữ vững, ổn định.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Huyện ủy cùng UBND huyện Bình Sơn đã tập trung chỉ đạo và triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KT- XH. Đặc biệt là tập trung các nhóm giải pháp vừa chủ động phòng, chống dịch Covid- 19 vừa ổn định và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết; ban hành Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII;…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành đã phát biểu ý kiến, trao đổi các nội dung kiến nghị, đề xuất của địa phương; làm rõ thêm kết quả mà huyện Bình Sơn đã đạt được trên các lĩnh vực. Đồng thời phân tích và đưa ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của huyện.

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn của huyện, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII của huyện.

Việc xây dựng các kế hoạch, Chương trình hành động cần bám sát vào thực tiễn và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra. Trong đó, lưu ý ưu tiên bố trí nguồn lực xứng đáng với nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ đột phá.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng yêu cầu huyện Bình Sơn cần tăng cường công tác quản lý đất đai và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn. Quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa- xã hội. Duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chủ động nắm bắt tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Bình Sơn là một trong những địa bàn phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh, do vậy quan điểm của tỉnh là sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bình Sơn hoàn thành được những mục tiêu đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đối với một số kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến cụ thể đối với các nhóm vấn đề; đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan cần quan tâm xem xét giải quyết.

N.ĐỨC