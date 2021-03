Quảng Ngãi cho dừng hoạt động chợ đêm Sông Trà

(Baoquangngai.vn)- Chợ đêm Sông Trà phải dừng hoạt động trước ngày 30.4. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp để nghe và cho ý kiến về tình hình hoạt động của chợ đêm Sông Trà, TP.Quảng Ngãi vào chiều 15.3.

Chợ đêm Sông Trà được thống nhất chủ trương thực hiện phương án đầu tư từ tháng 8.2011. Ban đầu, Công ty CP Rồng Việt được phép đầu tư, kinh doanh, khai thác chợ đêm. Sau 2 năm hoạt động không hiệu quả, công ty này xin dừng đầu tư. Từ năm 2013, Công ty TNHH MTV Triều Phát được phép phối hợp với UBND phường Lê Hồng Phong khai thác chợ đêm. Thời hạn kinh doanh chợ đến hết ngày 31.5.2021.

Hiện chợ đêm Sông Trà có 213 gian hàng (89 hộ kinh doanh), gồm 70 gian hàng thương mại, 143 gian hàng ẩm thực. Qua gần 10 năm hoạt động, chợ đêm Sông Trà đã thu hút người dân, du khách tới tham quan mua sắm, kích cầu tiêu dùng, lưu thông hàng hóa. Chợ đêm cũng giải quyết việc làm cho người lao động, tạo thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Góp phần tạo nét văn hóa mới cho TP.Quảng Ngãi về đêm, quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ngãi đến du khách các vùng miền.

Tuy nhiên, việc tồn tại chợ đêm cũng kéo theo các hệ lụy không nhỏ. Tại khu vực chợ đêm, xuất hiện tình trạng vi phạm hành lang cơ đê, mất trật tự an toàn giao thông, trật tự an ninh đô thị, ô nhiễm vệ sinh môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, dẫn đến khung cảnh nhếch nhác, mất mĩ quan đô thị…

UBND TP.Quảng Ngãi đã nhiều lần tổ chức họp và chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND phường Lê Hồng Phong tăng cường công tác quản lý chợ đêm Sông Trà. Đã tổ chức ra quân nhiều đợt kiểm tra, xử lý, tháo dỡ các lều trại, vật che chắn, bậc tam cấp tự tạo để lên xuống cơ đê. Xử lý các vi phạm liên quan đến vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, yêu cầu Công ty Triều Phát quản lý, khai thác chợ đêm đúng với phương án đã được UBND TP.Quảng Ngãi phê duyệt, không để tái diễn các vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn tiếp tục diễn ra.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhận định, hoạt động của chợ đêm Sông Trà đang vi phạm vào Luật Đê điều và các quy định khác. Do đó, phải cương quyết chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, UBND TP.Quảng Ngãi phải dừng hoạt động của chợ đêm trước 30.4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND TP.Quảng Ngãi phải có kế hoạch, lộ trình và phương pháp để dừng hoạt động chợ đêm một cách hợp lý. Đồng thời, có trách nhiệm xử lý rốt ráo trong việc dừng hoạt động chợ. Tổ chức họp tất cả các hộ tiểu thương để công khai rộng rãi những vi phạm từ hoạt động của chợ đêm. Nắm bắt cụ thể tâm tư, nguyện vọng của các hộ kinh doanh để kịp thời giải quyết… Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn thì UBND TP.Quảng Ngãi phải kịp thời báo cáo để UBND tỉnh hỗ trợ, giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền giao Chi cục Thủy lợi tỉnh rà soát, đánh giá hiện trạng, mức độ cơ đê bị ảnh hưởng, xâm phạm bởi hoạt động của chợ đêm để đề xuất phương án phục hồi, khắc phục, đảm bảo an toàn đê điều. Giao Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông ở khu vực chợ đêm. Từ nay đến khi chính thức dừng hoạt động, ngành chức năng và chính quyền phải kiểm soát chặt, đảm bảo chợ đêm hoạt động theo đúng thời gian quy định, từ 16 giờ đến 23 giờ mỗi ngày. Giao các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh về việc tổ chức, xây dựng lại không gian, tuyến phố văn minh ngay tại khu vực chợ đêm đã dừng hoạt động…

