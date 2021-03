(Báo Quảng Ngãi)- Tại buổi giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố và Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các ngành hữu quan nghiên cứu về giải pháp “hộ chiếu vắc xin” sớm, nhằm từng bước mở cửa để có thể đón khách du lịch quốc tế trong thời gian tới.

“Hộ chiếu vắc xin” tương tự như giấy xác nhận những người được tiêm đầy đủ vắc xin phòng chống dịch Covid-19 và đã an toàn, có thể di chuyển đi các nơi mà không sợ lây nhiễm và bị lây nhiễm. Một số nước đã khống chế được dịch Covid-19 và đã tiêm vắc xin cho phần lớn người dân trong nước của họ như Israel, Singapore... cũng đã bắt đầu áp dụng hình thức “hộ chiếu vắc xin” cho việc đi lại của công dân nước mình và đề nghị với các nước cũng nên có giải pháp tương tự nếu công dân của nước đó đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Riêng Trung Quốc thì có thêm điều kiện là nếu công dân nước ngoài nào mà tiêm vắc xin do Trung Quốc sản xuất thì dễ dàng hơn trong việc nhập cảnh vào nước họ.

Đối với các nước Châu Âu, họ gọi “chứng chỉ xanh kỹ thuật số”, hoặc “chứng chỉ Covid-19” thay cho “hộ chiếu vắc xin”. Dù là gọi dưới một cái tên gì đi nữa thì nội hàm của vấn đề là như nhau: Tấm giấy thông hành xác nhận sự an toàn trước dịch Covid-19 của công dân. Vì vậy, các nước cần sớm mở cửa có sự kiểm soát chặt chẽ để có thể nối lại giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế giữa các nước sau hơn một năm bị đình trệ vì sự hoành hành của Covid-19.

Sở dĩ có sự “sốt ruột” của nhiều nước là vì, hiện nhiều nước đã triển khai tiêm vắc xin từ hai tháng nay và đã phát huy hiệu quả, khống chế được dịch nhưng các cửa khẩu sân bay thì vẫn hạn chế mở các đường bay quốc tế, các khu du lịch, nhà hàng khách sạn ở nhiều trung tâm du lịch nổi tiếng thế giới cũng im ỉm khoá, đẩy “ngành công nghiệp không khói” vào tình thế bi đát chưa từng có trong lịch sử của mình.

Nhiều người kỳ vọng, bằng “hộ chiếu vắc xin” này, con người có thể sống chung với đại dịch, mở cửa du lịch giữa các quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề này hiện còn nhiều tranh cãi. Mới đây, một số nước ở Châu Âu, kể cả Thái Lan đang tạm dừng tiêm vắc xin AstraZeneca vì liên quan đến máu đông sau khi tiêm loại vắc xin này. Nói thế để thấy, vắc xin chưa thể là cây gậy thần để có thể khép lại một trang buồn về dịch bệnh của loài người trong suốt một năm qua.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã từng kêu gọi các nước thận trọng, yêu cầu các nhà chức trách và các nhà điều hành du lịch không đưa ra bằng chứng về việc tiêm chủng như một điều kiện để đi du lịch quốc tế. Lý do được WHO đưa ra là hiệu quả của vắc xin trong việc ngăn ngừa lây truyền chưa rõ ràng và nguồn cung cấp vắc xin toàn cầu còn hạn chế.

Ở Việt Nam, dù dịch Covid-19 đã được khống chế, song Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vẫn luôn cảnh báo với các địa phương không nên lơ là vì dịch có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải thực hiện mục tiêu kép là khống chế dịch và phát triển kinh tế. “Hộ chiếu vắc xin” mà Thủ tướng lưu ý chính là một giải pháp để chúng ta hoàn thành mục tiêu kép ấy. Cần thúc đẩy nhanh các giải pháp để sớm có “hộ chiếu vắc xin” là điều cần nhất lúc này.

Trần Đăng