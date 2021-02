Lãnh đạo tỉnh thăm một số đơn vị làm việc xuyên Tết

(Baoquangngai.vn)- Sáng 4.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã đến thăm, tặng quà cho một số đơn vị làm việc trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Xem Video:

.

Đoàn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà tết tại Đồn Biên phòng Dung Quất, Đồn Công an Dung Quất, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi, Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Đoàn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà tết tại Đồn Biên phòng Dung Quất,

Tại Đồn Biên phòng Dung Quất và Đồn Công an Dung Quất, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo tỉnh về tình hình trực, tác chiến trong những ngày trước, trong và sau Tết của đơn vị mình.

Với tinh thần vì sự bình yên của nhân dân, các đơn vị triển khai chặt chẽ, đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống và sẽ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Các đơn vị cũng đã triển khai các kế hoạch để bảo đảm an ninh trật tự tại những khu vực trọng điểm; phối hợp với nhau ở những khu vực biên giới biển đảo để tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chúc cán bộ, chiến sỹ các đơn vị cùng gia đình năm mới hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, Cục Quản lí thị trường tỉnh. Tại đây, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động trong năm 2020; kế hoạch trực, sẵn sàng phục vụ trước, trong và sau Tết, đảm bảo thông tin về hoạt động đón Tết; hoạt động cấp điện, nước và đảm bảo bình ổn thị trường Tết Tân Sửu 2021.

Phó Chủ tịch tỉnh động viên tinh thần làm việc xuyên Tết tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch tỉnh Trần Phước Hiền đã động viên và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức các đơn vị, và đánh giá cao tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong dịp Tết.

PV