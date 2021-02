Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh thăm các đơn vị công an làm nhiệm vụ trong dịp Tết

(Baoquangngai.vn)- Chiều 8.2, Đoàn công tác của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và chúc Tết một số đơn vị công an tham gia làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và các thành viên trong Đoàn đã đến thăm, động viên và chúc Tết Công an tỉnh; Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thuộc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động và Công an TP. Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh

Tại các đơn vị đến thăm, đại diện các đơn vị báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên đi trong Đoàn về tình hình trực sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch cụ thể của từng đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, các đơn vị thường trực chiến đấu luôn duy trì đảm bảo quân số, cơ động sẵn sàng trước mọi tình huống. Ngoài quân số ứng trực tại đơn vị, nhiều tổ công tác của các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động đã được phân công tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phòng ngừa tất cả các tình huống về an ninh trật tự.

Thăm, chúc Tết lực lượng Cảnh sát cơ động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị luôn sẵn sàng, xử lý kịp thời các tình huống

Phát biểu tại những nơi đến thăm, chúc Tết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong thời gian qua và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các lực lượng luôn nêu cao tinh thần, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn tỉnh vui Xuân, đón Tết.

Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc Tết Công an thành phố Quảng Ngãi

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh gửi lời chúc tới các đơn vị đón xuân mới Tân Sửu an khang, thịnh vượng. Đồng thời, gửi tặng những phần quà Tết động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ tại các đơn vị.

NGỌC ĐỨC