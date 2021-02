Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh: Tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch quý I/2021

(Baoquangngai.vn)- Sáng 17.2, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban đầu năm với các sở, ngành nhằm đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Sửu năm 2021.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong tỉnh diễn ra an toàn; không khí vui Xuân, đón Tết của Nhân dân phấn khởi, vui tươi; đời sống của nhân dân được nâng lên; thời tiết thuận lợi cho việc du Xuân, đón Tết. Hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân phong phú, chất lượng bảo đảm, giá cả được bình ổn, ít biến động. Tuy nhiên sức mua của nhân dân giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai.

Công tác chăm lo người có công cách mạng, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, người nghèo và đối tượng gặp khó khăn được chú trọng và triển khai thực hiện đầy đủ, góp phần để người dân trong tỉnh cùng đón Tết trong không khí vui vẻ, đầm ấm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Giao thông vận tải được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Các đơn vị chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tại các đầu mối giao thông chính, trên phương tiện vận tải hành khách công cộng, đội ngũ lái xe, lái tàu và nhân viên phục vụ trên phương tiện; đẩy mạnh triển khai ứng dụng bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân được chuẩn bị chu đáo và thực hiện kịp thời. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp tại các tỉnh, thành phố, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ người đi về từ vùng dịch, thực hiện các giải pháp cần thiết để người dân chủ động thực hiện các khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19, thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu, ưu tiên lên trên hết trong thời gian từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Việc tổ chức Tết trồng cây và ra quân sản xuất đầu năm. Để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã dừng việc tổ chức Tết trồng cây và Lễ ra quân đánh bắt thủy sản đầu năm.

Đến ngày mùng 6 tháng Giêng (17.2.2021), đa số các đơn vị đều ra quân sản xuất; tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự kiến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, trọng tâm là sự thành công của Đại hội XIII thông qua các Văn kiện, bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng thời tập trung tuyên truyền về Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc duy trì chế độ trực báo và cung cấp thông tin cho cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời.

Phát biểu tại buổi họp giao ban, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, địa phương trong việc tổ chức, thực hiện tốt các hoạt động phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, tạo khí thế sôi nổi để ra sức thi đua thực hiện thắng lợi và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngay từ những ngày đầu năm mới 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh bảo đảm hiệu quả và đáp ứng yêu cầu về thời gian. Trong đó, tiếp tục thực hiện chương trình công tác quý I/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tập trung tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2020-2021 nhằm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chú trọng công tác tưới và chống hạn cho cây trồng, tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; thực hiện có hiệu quả công tác trồng cây, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tập trung xử lý vấn đề rác thải, nước thải. Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp. Hỗ trợ các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án. Triển khai kế hoạch đầu tư công đảm bảo tiến độ đầu tư, giải ngân. Triển khai có hiệu quả các giải pháp thu, chi ngân sách nhà nước.

Chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, kịp thời cung ứng cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Chuẩn bị tốt công tác giao quân đầu năm 2021, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao.

Tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Triển khai khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác chuẩn bị, phục vụ Tết; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cờ bạc, đốt pháo và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tin, ảnh: M.Toàn