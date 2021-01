Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai kế hoạch bầu cử và phân công nhiệm vụ các thành viên

(Baoquangngai.vn)- Sáng 25.1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất để thông qua việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh và chỉ đạo một số nhiệm vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23.5.2021. Cuộc bầu cử này có ý nghĩa chính trị, pháp lý hết sức quan trọng để bầu ra cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội và bầu ra cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương là HĐND các cấp. Quảng Ngãi sẽ bầu 7 ĐBQH và 53 đại biểu HĐND tỉnh.

Phiên họp thứ nhất của Ủy ban bầu cử tỉnh đã công bố Quyết định thành lập và dự thảo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với 31 thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh. Ủy ban bầu cử tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện bầu cử; chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội…. Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ họp tất cả 6 phiên để chuẩn bị cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại phiên họp, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh thảo luận góp ý vào dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh, việc phân công địa bàn theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử của các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc thành lập các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian bầu cử...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đặng Ngọc Huy phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đặng Ngọc Huy nhấn mạnh, bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện quan trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Do đó, công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc; có sự phân công phối hợp rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự ứng cử phải chuẩn bị chu đáo, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy thống nhất việc thành lập 4 tiểu ban gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban an ninh- trật tự- y tế, Tiểu ban tuyên truyền và Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dự phòng dịch bệnh trong thời gian chuẩn bị và diễn ra bầu cử. Lãnh đạo tỉnh cũng sẽ kiểm tra, giám sát công tác bầu cử các địa phương.

