Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thăm, chúc Tết các doanh nghiệp

(Baoquangngai.vn)- Ngày 15.1, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng đã đi thăm và chúc Tết một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng đã đến thăm và chúc Tết Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn; Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất; Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi (PTSC) và Công ty cổ phần bia Sài Gòn- Quảng Ngãi.

Báo cáo với Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng về kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2020, đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn như hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, trong 4 tháng đầu năm 2020, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm mạnh, cung thừa dẫn đến tồn kho cao...

Tuy nhiên kết thúc năm 2020, BSR cơ bản đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra. BSR vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, công suất trung bình đạt 105%, khối lượng sản xuất cả năm đạt khoảng 5,96 triệu tấn, đạt 107% kế hoạch năm 2020; doanh thu đạt 58.283 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 5.803 tỷ đồng. BSR đã tiết giảm ước tính được 1.844 tỷ đồng (không bao gồm chi phí dầu thô)."

Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng chúc Tết PTSC Quảng Ngãi

Còn đối với PTSC Quảng Ngãi, năm 2020 công ty và chịu ảnh hưởng nhiều nhất là lĩnh vực dịch vụ Căn cứ Cảng và logistics; gia công cơ khí xuất khẩu, bảo dưỡng.. Tuy nhiên cùng với sự quyết tâm cao của toàn thể người lao động, sự quan tâm và chỉ đạo hiệu quả của cấp trên, Công ty đã từng bước vượt qua những khó khăn, giữ vững thị phần và có các bước tiến dài trong các lĩnh vực then chốt.

Đặc biệt, PTSC Quảng Ngãi đã tổ chức thực hiện thành công cùng lúc nhiều gói thầu: Gói 2, 3, 4 và gói 7 (thầu phụ cho POS) trong đợt Bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần thứ 4.

Với những nổ lực không ngừng, PTSC Quảng Ngãi đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2020, cụ thể: doanh thu vượt 18,4% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế vượt 2,94% so với kế hoạch và tăng 39,92% so với năm 2019; thu nhập bình quân đầu người vượt 3,45% so với kế hoạch và tăng 6,69% so với năm 2019.

Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng chúc Tết Công ty cổ phần bia Sài Gòn- Quảng Ngãi

Đối với Công ty cổ phần bia Sài Gòn- Quảng Ngãi, hiện Nhà máy bia Sài Gòn - Quảng Ngãi do Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi vận hành, với công suất hiện tại hơn 100 triệu lít/năm. Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, Công ty Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi là một trong những đơn vị đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh, giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động của tỉnh.

Hiện công ty đang triển khai dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu lít/năm nhằm đảm bảo tính đồng bộ và tối ưu hóa hiệu quả trong vận hành sản xuất...

Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng tặng quà cho người lao động

Tại các nơi đến thăm, Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng đã động viên và chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp trải qua trong năm 2020. Bởi năm 2020 là năm mà tình hình dịch Covid-19 kéo dài, cùng với tình hình bão lũ vào thời điểm cuối năm đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng tin tưởng trong năm 2021, các doanh nghiệp sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Nhân dịp này, Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng đã trao quà cho người lao động tại các đơn vị đến thăm.

Tin, ảnh: M.T