Thường trực HĐND tỉnh thăm, chúc Tết Báo Quảng Ngãi

(Baoquangngai.vn)- Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, sáng 22.1, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Tấn Đức, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Quảng Ngãi.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thông tin, tuyên truyền của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Quảng Ngãi thời gian qua, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức nhấn mạnh, những năm qua, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Quảng Ngãi đã chuyển tải nhiều thông tin khách quan, kịp thời về tình hình KT-XH, an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương; là cầu nối hữu hiệu, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành và các địa phương.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp đến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức chúc tập thể Báo Quảng Ngãi đón Tết vui vẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; đồng thời mong muốn, tập thể Báo Quảng Ngãi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng, hình thức ấn phẩm báo in, báo điện tử để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Huỳnh Đức Minh thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Quảng Ngãi cảm ơn sự quan tâm, động viên của Thường trực HĐND tỉnh đối với hoạt động của Báo và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Thời gian tới, Báo Quảng Ngãi sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trước mắt là đảm bảo chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền về các hoạt động, sự kiện diễn ra thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tiếp đó là các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh; đặc biệt là sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

H.P