Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

(Baoquangngai.vn)- Nhân dịp Tết cổ truyền 2021, sáng 13.1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND. UBND, UBMTTQVN tỉnh đã đi thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, đơn vị quân đội, tổ chức, chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

* Sáng 13.1, Đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, đơn vị quân đội, tổ chức, chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện Mộ Đức và dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Theo đó, Đoàn đến thăm và chúc Tết 4 gia đình có công với cách mạng là bà Trần Thị Đào, xã Đức Tân; ông Nguyễn Tấn Tâm, thị trấn Mộ Đức; bà Phạm Thị Chiến xã Đức Thắng; ông Lê Văn Thân xã Đức Lợi và 2 hộ nghèo tại xã Đức Thắng, xã Đức Lợi (Mộ Đức). Với mỗi gia đình, Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình phát triển kinh tế, giáo dục con cháu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và gửi đến phần quà trị giá 1,5 triệu đồng với hi vọng san sẻ phần nào, giúp các gia đình có được cái Tết đầm ấm, vui tươi.

Đồng chí Lữ Ngọc Bình trao quà Tết cho hộ nghèo

Đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng quà mục sư Nguyễn Ngọc Thuần-Trưởng Ban đại diện Tin lành Việt Nam miền Nam tỉnh Quảng Ngãi cùng Đại đội rađa (Bộ Quốc phòng) tại xã Đức Lân với mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Đồng chí Lữ Ngọc Bình đại gửi lời chúc mục sư Nguyễn Ngọc Thuần và bà con đạo Tin lành sống tốt đời đẹp đạo, đón xuân an lành, hạnh phúc; chúc Đại đội rađa công tác tốt, giữ yên vùng trời, để mọi người có cuộc sống và đón Tết thanh bình.

Đoàn thăm hỏi và chúc Tết Đại đội rađa 18 (Bộ Quốc Phòng) tại xã Đức Lân

Thăm hỏi gia đình và viếng đồng chí Võ Xuân Hào nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư khu ủy khu 6 thời kỳ kháng chiến

Nhân dịp này, Đoàn đã đến thắp hương tại Nhà lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Trong dịp này, Đoàn công tác do đồng chí Lữ Ngọc Bình dẫn đầu cũng đến thăm gia đình và viếng đồng chí Võ Xuân Hào, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư khu ủy khu 6 thời kỳ kháng chiến, tại Đức Nhuận và dâng hương tại Nhà lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

* Sáng 13.1, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An đã đến thăm, chúc tết các gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Minh Long.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An đã đến thăm, chúc tết gia đình ông Phạm Văn Nước (xã Long Mai) - Thương binh 4/4, bà Thiều Thị Sao (xã Long Hiệp)- Bệnh binh 2/4, ông Đinh Văn Như (xã Thanh An)- Bệnh binh 2/4, và bà Đinh Thị Bút- Hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Thanh An (Minh Long).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Võ Thanh An đã đến thăm, trao quà, ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Minh Long.

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Võ Thanh An đã trao tặng cho mỗi gia đình một suất quà trị giá 1,5 triệu đồng, ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các gia đình đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời chúc các gia đình sang năm mới thật nhiều sức khỏe, đón Tết cổ truyền vui tươi và đầm ấm.

Các gia đình, đối tượng chính sách bày tỏ sự phấn khởi, xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương, hứa sẽ giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An đã đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ các đồng chí Từ Ty, Phạm Hương, Trần Quý Mai nguyên là lão thành cách mạng và lãnh đạo tỉnh qua các thời kì.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An đã đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ đồng chí Từ Ty.

Tại những nơi đến thăm, sau khi ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống, đồng chí Võ Thanh An đã trao quà và chúc các gia đình đón xuân vui vẻ, hạnh phúc.