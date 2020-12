HĐND tỉnh thảo luận thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quan trọng

(Baoquangngai.vn)- Sáng 10.12, Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XII tiếp tục phiên làm việc thảo luận các Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết.

Trong phiên làm việc, đại biểu HĐND tỉnh đã nghe Giám đốc Sở Nội vụ được sự uỷ quyền của UBND tỉnh trình bày các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021; Phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2021; Phê duyệt giao số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2021; Bổ sung biên chế công chức cho UBND huyện Lý Sơn năm 2020.

Theo đó, đối với số lượng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, năm 2021, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Ngãi là 1.952 biên chế. So với năm 2020, giảm 16 biên chế. Trong giai đoạn 2015 – 2020, tổng số biên chế công chức khối Nhà nước của tỉnh đã cắt giảm là 210 biên chế, đạt tỷ lệ 9,6% so với biên chế được giao năm 2015.

Các đồng chí chủ trì Kỳ họp

Năm 2021, Bộ Nội vụ thẩm định, giao cho tỉnh Quảng Ngãi là 23.288 biên chế làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 411 biên chế sự nghiệp so với năm 2020. Trong giai đoạn 2015 – 2020, tổng số biên chế sự nghiệp khối Nhà nước của tỉnh đã cắt giảm 2.430 biên chế, đạt tỷ lệ 9,3% so với biên chế được giao năm 2015. Năm 2021 phải rà soát cắt giảm 432 biên chế so với năm 2020.

Dự kiến tổng số biên chế sự nghiệp năm 2021 của tỉnh là 23.288 biên chế; trong đó giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương 22.981 biên chế và dự phòng 307 biên chế. Như vậy, giai đoạn 2015 – 2021 tổng số biên chế sự nghiệp của tỉnh giảm 2.841 biên chế, đạt tỷ lệ 10,87% so với biên chế giao năm 2015.

Về định mức biên chế hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh để làm cơ sở cấp kinh phí hoạt động, HĐND tỉnh thống nhất bổ sung 9 định mức biên chế cho 3 Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh để làm cơ sở cấp kinh phí hoạt động năm 2021, gồm: Hội Cựu thanh niên xung phong, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi và Hội Tù yêu nước. Như vậy, tổng định mức biên chế hội năm 2021 giao cho 13 hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh để làm cơ sở cấp kinh phí hoạt động là 69 định mức biên chế.

Đại biểu thảo luận các Tờ trình

Thực hiện Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi; trong đó giải thể 3 xã thuộc huyện đảo Lý Sơn để thực hiện chính quyền một cấp; UBND tỉnh đã xây dựng Phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức xã và trình Bộ Nội vụ giao bổ sung 28 biên chế công chức để thực hiện xét chuyển 28 cán bộ, công chức xã thành công chức cấp huyện thuộc khối nhà nước.

Tuy nhiên, tại Quyết định số 686, Bộ Nội vụ chỉ thống nhất bổ sung 5/28 biên chế công chức tỉnh đề nghị. Vì vậy, để có cơ sở thực hiện xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã đủ điều kiện, tiêu chuẩn thành công chức cấp huyện; HĐND tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết giao bổ sung 5 biên chế công chức năm 2020 cho UBND huyện Lý Sơn. Như vậy, tổng biên chế công chức giao cho UBND huyện Lý Sơn năm 2020 là 39 biên chế.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông các nội dung UBND tỉnh trình tại phiên họp

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Kéo dài thời gian thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉn; Giao dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, đại biểu đã thảo luận, góp ý và đi đến biểu quyết thông qua các nội dung UBND tỉnh trình tại phiên họp.

Chiều nay, kỳ họp tiếp tục làm việc để thông qua một số nội dung UBND tỉnh trình.

M.Toàn- H.P