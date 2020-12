Bội tín với dân

(Báo Quảng Ngãi)- Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố thêm 13 bị can liên quan đến dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đây là những kỹ sư, giám sát viên thuộc đơn vị tư vấn giám sát thi công đã có những sai phạm nghiêm trọng tại dự án này. Trước đó, Cơ quan điều tra của Bộ Công an cũng đã khởi tố và bắt giam hơn 20 cán bộ lãnh đạo là chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án.

Kể từ khi đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đưa vào sử dụng (tháng 9.2018), đã có 50 cuộc thanh tra, kiểm tra dự án. Sau mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra như thế lại phát hiện thêm những sai phạm.

Tuy nhiên, điều mà người dân ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, những nơi có đường cao tốc xuyên qua, quan tâm không chỉ là việc xử lý những cán bộ sai phạm như thế nào, mà là bao giờ thì chủ đầu tư dự án mới sửa lại toàn bộ đường dân sinh mà nhà thầu và chủ đầu tư đã “mượn” của dân để thi công?

Đã hơn hai năm trôi qua, chủ đầu tư lẫn nhà thầu liên tục hứa với chính quyền địa phương và người dân có đường được “mượn” là sẽ sớm khắc phục, sửa chữa, nhưng toàn bộ các tuyến dân sinh ở Quảng Nam và 7 tuyến đường dân sinh tại huyện Bình Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi vẫn là những con đường nham nhở, đầy ổ voi, ổ trâu. Mùa nắng thì bụi mù trời, mùa mưa thì bùn lầy nước đọng, tạo thành những cái ao khổng lồ trên đường. Rất nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên 7 tuyến dân sinh này kể từ khi nhà thầu và chủ đầu tư “mượn đường”.

Còn nhớ tầm này năm ngoái, ngày 16.12.2019, UBND huyện Bình Sơn đã có buổi làm việc với đại diện nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) và yêu cầu nhà thầu này phải sửa chữa ngay, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu 7 tuyến đường dân sinh cho dân đi lại trong dịp tết Canh Tý. Nhà thầu Giang Tô lại “trình bày hoàn cảnh” thiếu kinh phí và khất đến tháng 3.2020 sẽ sửa chữa đường. Tuy nhiên, lời hứa trên tiếp tục bị khất cho đến hôm nay, cả 7 tuyến đường nói trên vẫn “nắng bụi, mưa bùn”.

Trước đó, tháng 11.2019, UBND huyện Bình Sơn cũng đã có buổi làm việc với đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, yêu cầu họ sớm trả lại đường cho dân đi lại. Chủ đầu tư đã “đá trái bóng” trách nhiệm sang nhà thầu. Thế rồi mọi việc vẫn không thay đổi, người dân vẫn cứ kêu, đường vẫn ngày một tồi tệ hơn...

Mới đây, đại diện chủ đầu tư lại tiếp tục than vãn là không còn tiền để sửa chữa những con đường đã “mắc nợ” với người dân, đồng thời phân bua là dự án đang trong giai đoạn tiếp tục điều tra, một số cán bộ chủ chốt thì đang trong vòng lao lý, phải giải trình mỗi khi được triệu tập nên không có thời gian tập trung khắc phục sửa chữa đường đã mượn của dân.

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài 130km, tổng vốn đầu tư lên đến 34.500 tỷ đồng. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên ở miền Trung, nhưng cũng là dự án mang nhiều tai tiếng nhất, đạt “kỷ lục” về sự cố đường, cầu cống hư hỏng và số người bị khởi tố, bắt giam. Vụ án vẫn đang điều tra, nên việc bội tín với dân không biết đến bao giờ mới chấm dứt.

Trần Đăng