Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Trao 12 tỷ đồng hỗ trợ Quảng Ngãi khắc phục hậu quả bão lũ

(Baoquangngai.vn)- Sáng 21.11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã về tỉnh Quảng Ngãi để trao kinh phí hỗ khắc phục hậu quả bão lũ.

Về phía lãnh đạo tỉnh có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh.

Tại buổi làm việc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, thời gian qua tỉnh Quảng Ngãi đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cơn mưa bão, lũ lụt, đặc biệt là cơn bão số 9, gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Uớc thiệt hại trong cơn bão số 9 là 4.850 tỷ đồng. Thống kê mới nhất, riêng về nhà ở, Quảng Ngãi có 376 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 3.700 nhà thiệt hại từ 50- 70%, hơn 14.000 nhà thiệt hại từ 30-50% và gần 154.000 nhà thiệt hại một phần, dưới 30%.

Ngoài ra, các trường học, cơ sở giáo dục, y tế, nhà văn hóa thôn, xã cũng bị tốc mái, hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi bị sạt lở nghiêm trọng...

Ngay sau khi bão số 9 đi qua, tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiến hành các biện pháp khắc phục thiệt hại do bão, mưa lũ sau bão số 9 gây ra trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh cũng đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ và chăm lo cho người dân vùng bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận kinh phí từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lũ thời gian qua; kịp thời chỉ đạo, ban hành các chính sách hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Trong thời điểm Tết Nguyên Đán đang cận kề, đồng chí đề nghị chính quyền địa phương cần phải tập trung hỗ trợ bà con xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa, ổn định đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuyệt đối không để cho bất kỳ một hộ dân nào không có Tết.

Vấn đề học hành của con em cũng cần phải quan tâm, không được để các em phải nghỉ học do những thiệt hại từ bão lũ. Chú trọng vấn đề về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Song song đó, tỉnh cũng không được chủ quan với công tác phòng, chống dịch Covid- 19...

Dịp này, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban cứu trợ Trung ương, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã trao tặng tỉnh Quảng Ngãi 12 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Trao kinh phí hỗ trợ cho người dân Bình Sơn có nhà bị sập hoàn toàn. Đoàn đi kiểm tra thực tế tại khu vực bở biển Bình Hải.

Trước đó, đoàn công tác cũng đã đi thăm, trao kinh phí xây dựng lại nhà ở cho 2 hộ gia đình tại huyện Bình Sơn có nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 9, trao mỗi hộ 40 triệu đồng; trao quà cho 20 hộ dân là gia đình chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, mỗi hộ 2 triệu đồng tiền mặt và một phần quà. Tại những nơi này, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình sớm khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Đồng thời, đoàn cũng đã kiểm tra thực tế tại khu vực bờ biển Bình Hải, huyện Bình Sơn. Đây là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của các đợt bão lũ vừa qua.

Tin, ảnh: Thiên Hậu